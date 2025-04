Forbes Italia e Comune di Verona presentano Divin Verona: l’evento che valorizza la città

Forbes Italia, in collaborazione con il Comune di Verona, presenta Divin Verona, un evento pensato per mettere in evidenza il ruolo della città come punto di riferimento per il business, la cultura e lo sport. L’appuntamento è fissato per sabato 5 aprile alle 18:30, presso Palazzo della Gran Guardia, un luogo simbolo di Verona. L’evento sarà un’occasione di confronto per aziende, istituzioni e professionisti interessati a esplorare le potenzialità della città come centro internazionale di sviluppo.