Elon Musk sta gestendo le sue aziende “con grande difficoltà”. Intanto Tesla è ai minimi da 5 mesi

In un’intervista andata in onda lunedì, Elon Musk ha dichiarato a Fox Business che sta gestendo le sue varie attività “con grande difficoltà”. Nel frattempo le azioni di Tesla sono scese ai minimi di cinque mesi, mentre trascorre il tempo come figura chiave del Dipartimento per l’efficienza del governo dell’amministrazione Trump.

Fatti chiave

Larry Kudlow di Fox Business ha chiesto a Musk in un’intervista come fa a gestire le sue altre attività dedicandosi contemporaneamente alla politica e al Doge, e Musk ha risposto: “Con grande difficoltà”, prima di fare una lunga pausa e sospirare.

“Ma non si può tornare indietro, sta dicendo?”. Kudlow ha poi chiesto, attirando un’altra pausa da parte di Musk, che ha poi detto di essere “qui solo per cercare di rendere il governo più efficiente, eliminare gli sprechi e le frodi e finora stiamo facendo buoni progressi”.

Musk non ha fornito dettagli su come sta gestendo le aziende di cui è amministratore delegato , come SpaceX, xAI e Tesla. Quest’ultima lunedì è scesa di oltre il 15%, con le azioni ai minimi dal 23 ottobre.

Musk, che in un tweet di lunedì ha dichiarato che Tesla "andrà bene a lungo termine", ha subito un calo di 22,8 miliardi di dollari nel suo patrimonio netto stimato, sceso a 319,6 miliardi di dollari lunedì, anche se è ancora di gran lunga la persona più ricca del mondo, superando il patrimonio netto stimato delle altre persone più ricche: Jeff Bezos, cofondatore di Amazon (210,8 miliardi di dollari) e Mark Zuckerberg, CEO di Meta (206,7 miliardi di dollari).

A margine

Brad Lander, comptroller della città di New York, supervisiona i fondi pensione dei dipendenti che possiedono azioni Tesla per un valore di 1,25 miliardi di dollari, secondo quanto riportato dal New York Times. Ha dichiarato “Non abbiamo un amministratore delegato che si concentra pienamente sul garantire che Tesla rimanga un leader nello spazio dei veicoli elettrici”. Lander ha anche dichiarato al Times di volere che Musk passi le sue funzioni di amministratore delegato a un dipendente a tempo pieno.

Il contesto

Elon Musk è diventato una figura chiave della Casa Bianca da quando il presidente Donald Trump ha iniziato il suo mandato a gennaio. In un briefing con la stampa insieme a Trump e in una riunione di gabinetto il mese scorso, il suo ruolo nel governo è stato definito un “supporto tecnico”.

Il miliardario twitta costantemente e parla del lavoro del Doge, un’agenzia governativa di cui è a capo in modo non ufficiale e che ha spinto per tagli alla spesa pubblica e licenziamenti. Le preoccupazioni sul tempo che Musk dedica alle aziende che dirige o che ha co-fondato sono state rese pubbliche anche quando il miliardario ha rilevato Twitter, ora nota come X, per 44 miliardi di dollari nel 2022. Alcuni investitori di Tesla hanno persino spinto Musk ad abbandonare l’accordo per la piattaforma di social media, dato che il valore dell’azienda di veicoli elettrici è stato ridotto di circa il 30% dopo l’avvio dell’acquisizione.

