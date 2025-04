Bezos sfida Musk: la startup Slate Auto lancia il pickup anti-Tesla

Slate Auto, una startup di veicoli elettrici sostenuta dal ceo di Amazon Jeff Bezos, ha svelato il suo primo pickup. Secondo l’azienda parte da un prezzo di 20.000 dollari nella versione più spartana, un prezzo inferiore rispetto a quello dei concorrenti, tra cui i veicoli di Elon Musk (Tesla).

Fatti principali

Slate Auto ha presentato giovedì a Los Angeles il suo primo pickup, vantando un prezzo che, secondo l’azienda, potrebbe scendere sotto i 20.000 dollari grazie ai crediti d’imposta federali per i veicoli elettrici.

La società, con sede nel Michigan, prevede di costruire i suoi veicoli in Indiana ed è stata sostenuta da Bezos in un round di finanziamento nel 2023 , che ha raccolto 111 milioni di dollari. Non è però chiaro quanto Bezos abbia investito personalmente, secondo quanto riportato da TechCrunch.

Il ceo dell'azienda, Chris Barman — ex dirigente Chrysler — ha dichiarato ad ABC News che il prezzo così basso del camion Slate è dovuto al fatto che l'azienda ha incluso solo l'essenziale nella versione base. Questa versione spartana infatti è priva di cruscotto infotainment e radio, e ha i finestrini a manovella.

Barman ha definito il veicolo “personalizzabile”, affermando che i clienti potranno aggiungere diverse funzionalità e optional. L’aggiunta delle opzioni più richieste potrebbe far aumentare il prezzo di circa 10.000 dollari.

L’azienda ha dichiarato che i primi veicoli saranno consegnati ai clienti entro la fine del 2026.

Slate è una concorrente di Tesla?

La promessa di un veicolo a basso costo da parte di Slate arriva mentre Tesla ha da tempo annunciato, ma mai realizzato, un’auto elettrica da 25.000 dollari. Musk ne aveva accennato già nel 2018, in un’intervista in cui disse che un’auto a quel prezzo era “qualcosa che potremmo fare”, magari “in tre anni”. Nel 2020, durante un evento Tesla, ribadì che l’azienda avrebbe cercato di costruire un’auto elettrica da 25.000 dollari entro tre anni. Tuttavia, secondo il biografo Walter Isaacson, sarebbe stato lo stesso Musk a bloccare il progetto, preferendo concentrare le risorse sullo sviluppo di veicoli a guida autonoma, che secondo lui avrebbero reso “inutile” un’auto da 25.000 dollari.

Reuters ha riferito nell’aprile 2024 che Musk avrebbe definitivamente abbandonato i piani per il veicolo elettrico economico, citando la concorrenza delle aziende cinesi, anche se Musk ha poi accusato Reuters di “mentire” in un post su X, senza però fornire ulteriori dettagli. Qualche mese dopo, durante una call con gli investitori di ottobre, Musk ha dichiarato che “avere un modello normale da 25.000 dollari è inutile. Sarebbe ridicolo”, rispondendo a una domanda su un’auto da 25.000 dollari non autonoma.

Musk ha invece puntato l’attenzione sul prossimo veicolo Cybercab di Tesla, che dovrebbe costare 25.000 dollari, ma sarà autonomo e privo di volante e pedali. Il prezzo molto basso del pickup di Slate lo renderebbe il veicolo elettrico più economico sul mercato, inferiore anche al modello Tesla più accessibile, che parte da 41.000 dollari dopo i crediti d’imposta, secondo il sito ufficiale Tesla.

Contesto

L’annuncio del pickup arriva in un momento difficile per Tesla, che questa settimana ha registrato i peggiori utili trimestrali dal 2021. Tesla ha riportato 19,3 miliardi di dollari di ricavi nel primo trimestre, al di sotto delle stime di 21,3 miliardi e in calo del 9% rispetto all’anno precedente. Il bilancio negativo si inserisce in un clima di proteste che hanno colpito i Cybertruck e altri veicoli Tesla, presi di mira con atti vandalici negli Stati Uniti e nel resto del mondo, come forma di protesta contro Musk e il suo ruolo di guida della criptovaluta DOGE.

Sei persone sono state incriminate dal Dipartimento di Giustizia e rischiano decenni di carcere, poiché la procuratrice generale Pam Bondi ha avviato procedimenti per perseguire i vandali e definirli “terroristi interni”. L’analista di JPMorgan, Ryan Brinkman, ha scritto in una nota lo scorso mese che fa fatica “a pensare a qualcosa di analogo nella storia dell’industria automobilistica, in cui un marchio ha perso così tanto valore in così poco tempo.”

In che altro modo Musk e Bezos sono concorrenti?

Bezos e Musk sono rivali anche nel settore spaziale: Bezos ha fondato Blue Origin nel 2000, mentre Musk ha fondato SpaceX nel 2002. Sebbene le loro visioni siano diverse — Bezos ha dichiarato che Blue Origin vuole “spostare le industrie inquinanti fuori dalla Terra”, mentre Musk punta a costruire una colonia sostenibile su Marte — entrambi stanno investendo pesantemente nell’esplorazione spaziale.

Blue Origin, che ha attirato alcune polemiche per aver portato Katy Perry e Gayle King al limite dello spazio, afferma di voler “permettere a milioni di persone di vivere e lavorare nello spazio per il bene della Terra”, mentre SpaceX ha già portato decine di persone in orbita.

Valutazioni secondo Forbes

Musk e Bezos sono le due persone più ricche del mondo, secondo le stime di Forbes. Musk ha un patrimonio stimato di 382,1 miliardi di dollari (dati aggiornati a venerdì mattina), derivanti in gran parte dalla sua quota del 12% in Tesla e del 42% in SpaceX. Bezos, che possiede poco meno del 10% di Amazon, ha un patrimonio stimato di 202,9 miliardi di dollari.

