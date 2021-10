L’invasione degli ultracuochi: le ultime aperture in giro per il mondo dei nostri migliori chef

Articolo tratto dal numero di ottobre 2021 di Forbes Italia. Abbonati!

Dalle Maldive all’Africa al Giappone, le ultime aperture eccellenti dei nostri migliori astrochef. Un tripudio di bandierine tricolori che rendono onore alla cucina italiana. In location esclusive, per una clientela appassionata ed esigente che cerca gusto e stile.

H2O by chef Andrea Berton H2O by chef Andrea Berton Maldive

Dopo avere conquistato tutto e tutti sopra il livello del mare, insignito di una stella per i suoi Berton Milano in Porta Nuova e Berton al Lago di Torno (Como), lo chef friulano allievo di Marchesi e Ducasse Andrea Berton è volato alle Maldive per immergersi in un progetto ambizioso. Non poteva che avere per nome la formula chimica dell’acqua, H2O by chef Andrea Berton, il primo ristorante sottomarino all’interno del nuovissimo resort You & Me by Cocoon. Nel menù che porta la sua firma, accanto a piatti signature, creazioni ispirate alla bellezza e alla magia dell’esclusiva location. Un’esperienza mozzafiato per gli ospiti del ristorante underwater, circondati da ampie vetrate immerse nei fondali maldiviani attorno all’atollo di Raa, tra gli arredi di design firmati Lago, che ha creato i tavoli sospesi in ceramica dipinta a mano, e la cucina affidata allo chef resident Alessandro Sciarrone, già membro dello staff del Ristorante Berton Milano, e al corporate chef del Gruppo Cocoon, Giovanni De Ambrosis.