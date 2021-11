Quattro modelli e cinque versioni per la nuova proposta italiana Mg

Il ritorno in Europa del marchio MG (Morris Garage) dopo l’acquisizione di Saic, primo costruttore auto in Cina e 7° al mondo, comincia a prendere corpo con una gamma di prodotto che entro la prossima primavera potrà contare su cinque modelli. Il Suv compatto ZS a benzina (1.0 turbo e 1.500 cc) e il Suv EHS plug-in ibrido sono già disponibili nei 40 punti vendita MG sul territorio italiano che diventeranno 70 antro Natale. In questi giorni debutta nelle concessionarie anche la versione 100% della ZS e il nuovo modello Marvel R Electric, un Suv-coupé di 4,67 di lunghezza proposto a 32.000 euro (incentivi inclusi) oppure 199 euro/mese. Seguirà entro la prossima primavera il quinto modello, la MG5 Electric, prima station wagon completamente elettrica al mondo ideale per le famiglie che strizza l’occhio alle aziende. I nuovi modelli MG in arrivo sono stati presentati alla stampa e ai gestori di flotte nella cornice tecnologica di Theatro, un hub in Brianza che ospita aziende accomunate dalla vocazione per il design e l’innovazione.

Fresca di un rinnovato design, la ZS benzina è disponibile sul mercato italiano con cambio manuale sul tre cilindri 1.000 cc turbo e anche con l’automatico sul 4 cilindri 1.500 cc aspirato. Il prezzo di lancio per entrambe le motorizzazioni è di 13.950 euro (incentivi incluso). A questa proposta tradizionale si affiancherà anche una rinnovata versione 100% elettrica in arrivo negli MG Store italiani entro la fine dell’anno. La nuova MG ZS sarà offerta in due livelli di allestimento (Comfort e Luxury) e la versione EV anche in due varianti di batteria: Long Range (70 kWh) con 440 km di autonomia e Standard Range da (50,3 kWh) da 320 km. Oltre alla maggiore capacità della batteria, la nuova MG ZS EV può anche essere caricata più velocemente grazie al caricatore trifase da 11 kW (Long Range). I prezzi della ZS EV partono da 33.490 euro per la versione Comfort con batteria da 50,3 kWh e da 37.990 euro per la Comfort con batteria da 70 kWh.

Il modello più atteso è l’ammiraglia MG, la nuova Marvel R Electric presentata lo scorso marzo, che sarà proposta da 32.550 euro (con Ecobonus e rottamazione) nella versione Comfort RWD. Tre i livelli di allestimento (Comfort, Luxury e Performance) e due varianti di motorizzazioni e trazioni avanzate (RWD e AWD). L’allestimento Comfort e quello Luxury hanno entrambi la trazione posteriore, due motori elettrici, una potenza di sistema di 180 CV e un’autonomia di 402 km. La Performance aggiunge un motore elettrico all’asse anteriore e offre una trazione integrale permanente. La potenza del sistema è di 288 CV, combinata con un’autonomia di 370 km. Tutte le versioni della Marvel R Electric sono dotate di una batteria da 70 kWh e di un carica batterie di bordo trifase da 11 kW. La batteria è anche adatta alla ricarica rapida (CC) alla potenza massima di 92 kW, che permette di passare dal 5 all’80% della capacità in 43 minuti.

Infine, la nuova MG5 Electric: la prima station wagon completamente elettrica al mondo con interni spaziosi, pratici e innovativi. MG5 Electric ha un ampio vano di carico (479 litri), che può essere ampliato fino a quasi 1.400 litri con i sedili posteriori abbattuti. Le ruote anteriori sono azionate da un motore elettrico da 156 CV. La MG5 Electric è inizialmente offerta con una batteria da 61,1 kWh e un’autonomia di 400 km. In una fase successiva sarà disponibile anche con batteria da 50,3 kWh per 320 km di autonomia. Entrambe le versioni della SW elettrica consentiranno la ricarica rapida (CA) grazie al caricatore di bordo trifase da 11 kW. La MG5 Electric arriverà negli MG Store nel primo trimestre 2022 con due livelli di allestimento (Comfort e Luxury) e un prezzo di partenza di 30.000 euro.

Come la Marvel R Electric e la ZS EV, anche la MG5 Electric sarà disponibile con il sistema di connettività MG iSMART che include di serie l’app per smartphone per controllare a distanza una serie di funzioni. A seconda del livello di allestimento, il sistema iSMART offre una vasta gamma di funzioni online come DAB+, Bluetooth, hotspot Wi-Fi, connessione smartphone con Apple CarPlay o Android Auto, ricarica wireless dello smartphone, navigazione in tempo reale, previsioni meteo e streaming audio con Amazon Music. Il sistema è sempre aggiornato grazie ad Amazon Web Services e gli aggiornamenti over-the-air.

Il lancio dei nuovi modelli è stata anche l’opportunità per un bilancio dei primo anno di MG in Europa e otto mesi di attività di Mg Italy. In Europa le MG vendute sono state 29.000 nel 2020, già cresciute a 37.000 da gennaio a ottobre di quest’anno, delle quali il 55% elettrificate. In Italia MG punta al raddoppio delle vendite mensili per 1.000 immatricolazioni a fine anno e per il 2022 l’obiettivo è superare le 5.000 unità. Sul mercato italiano MG ha stipulato una serie di partnership per offrire servizi personalizzati. Con Santander per i pacchetti di finanziamenti “Welcome” e con Arval per il noleggio lungo termine MG Rent, mentre con Enel X sono in fase di sviluppo pacchetti di prodotti e servizi dedicati ai clienti MG per la ricarica, all’insegna della massima flessibilità per favorire il passaggio alla mobilità elettrica.