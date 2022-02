Ripartono gli eventi targati ForbesLive: a Milano i protagonisti di Forbes e delle Eccellenze del food & wine

Ripartono gli eventi targati Forbes Live. Nella location di Signorvino di Garibaldi, a Milano, è andato in scena Forbes & Friends, il primo incontro del 2022, che ha visto la partecipazione dei protagonisti dei numeri di gennaio e di febbraio di Forbes Italia.

Durante la serata, condotta dal caporedattore di Forbes Italia, Daniel Settembre, sono intervenuti Irina Mella Burlacu, ceo di Vita International, società attiva nel campo della smart mobility e delle infrastrutture che con i suoi prodotti – come Guardled, il guardrail luminoso e “intelligente” – sta lavorando per rendere più sicure e sostenibili le strade del futuro.

Ha raccontato la sua storia anche Martino de Rosa, scelto come rappresentante dell’allegato delle 100 Eccellenze del food & wine. L’imprenditore ha fondato insieme alla moglie atCarmen, una società che si occupa di sviluppare progetti nell’ambito dell’hospitality, della ristorazione e del real estate, in collaborazione con grandi nomi del settore.

Ha chiuso la serie di interviste Bernardo Bruno, avvocato d’affari fondatore di Bruno & Associati, studio legale diventato punto di riferimento non solo per le imprese italiane, ma anche per le grandi multinazionali degli Stati Uniti.

Martino De Rosa, Founder & Principal ceo di atCarmen, e Daniel Settembre, caporedattore di Forbes Italia Patrizia Rossi - Founder di Alchemia Consulting Marco Muraro, Founder e Direttore commerciale di Roadlink Italia, e Irina Mella Burlacu, ceo di Vita International Bernardo Bruno, avvocato d'affari e fondatore di Bruno & Bernardo Bruno, avvocato d'affari e fondatore di Bruno & Associati, e Daniel Settembre, caporedattore di Forbes Italia Carlotta Zuccarelli, PR Manager di Lynk & Co Carmen Moretti De Rosa e Martino De Rosa - Owners di L'Albereta Edoardo Valsecchi, Chief Executive Director di Green Hospitality Group Elena Garavaglia, CFO di Vranken Pommery Italia Erica Boiano , Marketing Manager di Urban Sports Club Arianna Timeto, Marketing Manager di Acer Andrea Colzani, Presidente Nazionale Giovani di Confcommercio Alessandro De Moiana, Responsabile Legale di Rest in Space

