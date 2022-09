Forbes Women’s Week: i temi della seconda giornata con focus il mondo della comunicazione

Si è conclusa con successo la seconda giornata della Forbes Women’s Week, format di incontri che vede protagoniste imprenditrici e manager del panorama professionale italiano, giunto ormai alla sua seconda edizione.

Quattro giornate, dal 19 al 22 settembre, dedicate a temi quali sostenibilità, comunicazione, moda &design e beauty, e infine tecnologia, durante le quali ospiti di settori diversi si confronteranno nel corso delle tavole rotonde moderate dalla giornalista Roberta Maddalena.

Gli ospiti e i temi della seconda giornata

La seconda giornata si è svolta presso lo showroom Gattinoni, in via Statuto a Milano. Protagoniste del panel sono state Patrizia Carrarini, brand ed external communications director di Intrum, Elena Salvi, founder e ceo di Cosmic, Isabella Maggi, marketing e communication director di Gattinoni, Catiana Coletta, coordinatore marketing di Brainpull, ed Elisabetta Giazzi, marketing e communication director di Porsche Consulting.

Tanti i dibattiti, con focus il mondo della comunicazione, e il modo in cui quest’ultimo è cambiato dallo scoppio della pandemia. Si è parlato poi di digitale, e del ruolo dei social media, ormai imprescindibili per qualsiasi business, dal travel a quello finanziario passando per piattaforme come TikTok e consulenza.

Centrale, infine, anche il tema della centralità della presenza femminile nei lavori creativi e strategici, che in realtà come Brainpull e Cosmic si sono ad esempio rivelate efficaci per il successo del loro business model.

Gli incontri saranno ripresi e trasmessi in streaming dal sito bfcvideo.com e in TV nel format Forbes Women, lanciato a febbraio 2019 e che, sul canale 511 di Sky, racconta le vite e i successi professionali dell’Italia al femminile.

Il party del 23 settembre

Chiuderà il format un party, in programma venerdì 23 settembre a partire dalle ore 19 a Palazzo Parigi, con protagoniste d’eccezione intervistate dal direttore di Forbes, Alessandro Mauro Rossi.

