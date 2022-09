La nuova sede di Qualimed, l’azienda lombarda produttrice di lenti a contatto

QUALIMED – BRANDVOICE | PAID PROGRAM

Un 2022 ricco di novità per Qualimed, azienda italiana produttrice e distributrice del marchio di lenti a contatto colorate Desio. Dopo il lancio di Very Peri la scorsa primavera, è notizia di questi giorni il trasferimento nel nuovo headquarter di Gallarate (VA) : una struttura di oltre 3.000 mq – di cui 1.000 destinati alla produzione – funzionale a crescere e a sviluppare la produzione “conto terzi”.

Una location all’avanguardia, situata in una posizione strategica, a pochi km da Milano e dall’aeroporto di Malpensa, che rispecchia i valori dell’azienda e la leadership di mercato, studiata per ottimizzare le sinergie tra le diverse aree di lavoro e migliorare l’efficienza dei processi. “Il trasferimento nella nuova sede segna una tappa fondamentale nella nostra storia. Ho investito moltissimo nella struttura perché volevo che fosse funzionale e all’avanguardia. Sono convinta che gli spazi influiscano sulle modalità lavorative così come sulle relazioni e sulla produttività”, ha commentato Tereza Uhrova, ceo e founder.

Gli asset distintivi dell’azienda? Forte expertise nel segmento, elevata qualità delle lenti e un time-to-market competitivo. Elementi che si riflettono negli (importanti) obiettivi che l’azienda si è data per il prossimo triennio: aumentare il volume delle vendite di oltre il 50% entro la fine del 2025, passando così da quasi 3 milioni a più di 4.500.000 di lenti a contatto colorate vendute ogni anno.

“Il trasferimento nella nuova sede ci consentirà di raggiungere gli obiettivi di crescita che ci siamo prefissati per i prossimi anni e ci permetterà di soddisfare al meglio le esigenze dei clienti. Gli importanti investimenti nell’area produttiva e negli strumenti di controllo del potere ottico e delle geometrie delle lenti sono stati fatti nell’ottica di elevare ulteriormente la qualità del servizio e delle nostre lenti”.

Per l’azienda lombarda, fondata nel 2011, non è tutto: nei prossimi mesi sono previsti ulteriori investimenti in R&D e un ampliamento dell’organico. “Ulteriori risorse verranno stanziate per la realizzazione di nuove geometrie e per lo sviluppo di nuovi colori e nuovi materiali. Gli obiettivi aziendali sono mirati anche a certificare tutti i prodotti secondo il nuovo regolamento europeo MDR entro il 2023”, ha aggiunto la Uhrova.

Ora non resta che attendere l’inaugurazione ufficiale prevista entro la fine del 2022.

