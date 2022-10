La protezione in un click: l’azenda che fornisce abbigliamento da lavoro a migliaia di imprese

Ogni impresa è alla ricerca di un partner serio in grado di garantire disponibilità e velocità nelle consegne delle forniture di abbigliamento da lavoro e dispositivi di protezione individuale. Rispecchia queste caratteristiche King Kong Work, azienda che si occupa di fornire abbigliamento da lavoro personalizzato a migliaia di imprese. L’attività è nata qualche anno fa per iniziativa di Riccardo Massari, attuale ceo, che ha deciso di mettere a frutto l’esperienza ventennale acquisita nel campo antinfortunistico.

Dai guanti da lavoro alla gamma completa di prodotti

In principio, l’azienda si concentrava sulla vendita di guanti da lavoro. “I clienti erano soddisfatti, ma avevano l’esigenza di comprare anche altri dispositivi di sicurezza per la propria azienda e questo era il nostro limite più grande”, racconta Massari. “Non riuscivamo a offrire un servizio completo”. Negli anni successivi l’azienda ha iniziato il suo processo di digitalizzazione, per garantire un servizio di livello e offrire un’ampia gamma di prodotti.

La piattaforma riuscì a conquistarsi in breve tempo a diventare protagonista sul mercato. Oggi vanta un catalogo di oltre 130mila referenze ed è in grado di soddisfare le esigenze di tutte le aziende, dalle pmi alle multinazionali. La pandemia ha cambiato il settore della sicurezza sul lavoro.

In questo periodo Massari, invece di attendere che il mercato si riprendesse, ha deciso di inserire in King Kong Work i principali produttori mondiali di abbigliamento da lavoro, che proprio in quel momento stavano ripensando i loro modelli di business, con un occhio al digitale.

Il servizio efficiente di King Kong Work

Nella piattaforma online sono oggi presenti tutti i dispositivi di protezione di cui un’azienda può avere bisogno, come caschi da lavoro e scarpe antinfortunistiche. “La piattaforma è piaciuta da subito per il servizio dinamico, veloce e completo”, continua Massari.

“Oggi tutto viene spedito entro 24 ore dall’ordine ed è questo l’aspetto che ci differenzia da tutti gli altri. Alla base c’è il coinvolgimento di oltre 110 logistiche nazionali e internazionali, messe in rete grazie a un nostro gestionale interno, che ci permette di offrire un gran numero di prodotti con tempistiche ridotte. Abbiamo eliminato qualsiasi intermediario tra noi e il cliente per aiutare l’azienda che ci sceglie”.

Velocità e cura del cliente sono i valori di King Kong Work, che garantisce un’assistenza completa e di alto livello, con un team interno composto da oltre 30 persone che si occupano di supportare il cliente, oltre a offrire un servizio di personalizzazione con logo aziendale su qualsiasi prodotto. L’acquirente in genere richiede un preventivo online, che viene gestito dal team di vendita specializzato.

Un progetto ambizioso

Da un anno è stato creato anche un team post vendita, che contatta il cliente dopo l’acquisto per accertarne il grado di soddisfazione. “L’azienda che si rivolge a noi deve essere sempre certa che verrà assistita nel migliore dei modi, questo perché l’obiettivo primario è quello di creare un rapporto di lungo periodo con il cliente”.

King Kong Work cura in maniera particolare il processo di selezione del personale. Vengono scelte solamente persone che hanno almeno dieci anni di esperienza nel settore delle forniture industriali per garantire l’estrema soddisfazione del cliente.

Da fine 2020 a inizio di quest’anno il tasso di crescita del fatturato è salito al 400% e ora l’azienda punta all’espansione sul mercato estero. “Abbiamo già sviluppato un servizio logistico in Polonia e in Spagna. L’obiettivo di medio periodo è quello di creare un team madrelingua per ognuna delle principali nazioni europee”.

