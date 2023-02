Instagram e Facebook come Twitter: servizio di verifica a pagamento da $ 12 al mese

Aspetti principali

Zuckerberg lo ha annunciato in una storia su Instagram e Facebook: la società lancerà Meta Verified in Australia e Nuova Zelanda già questa settimana e “presto in altri paesi”.

in Australia e Nuova Zelanda già questa settimana e “presto in altri paesi”. Il programma costa $ 11,99 al mese per l’utilizzo sul web e $ 14,99 al mese per l’utilizzo su prodotti iOS.

Meta Verified consente agli utenti di verificare i propri account “attraverso un documento d’identità” e guadagnare un badge blu, che l’azienda attualmente distribuisce gratuitamente a persone famose. Zuckerberg ha sottolineato che il servizio di abbonamento fornirà agli utenti verificati una protezione contro i casi di impersonificazione e l’accesso diretto all’assistenza diretta.

Citazione

, azienda proprietaria di, sta lanciando un servizio in abbonamento che distribuirà badge di verifica ai clienti paganti. Questo quanto affermato dal ceosui social, in seguito al lancio di un programma simile su Twitter.

Mark Zuckerberg ha dichiarato: “Questa nuova funzionalità riguarda l’aumento dell’autenticità e della sicurezza in tutti i nostri servizi”.

Sullo sfondo

Twitter ha già adottato questa funzionalità, che costa $ 8 per il Web e $ 11 al mese per iOS e Android. Gli abbonati ottengono un segno di spunta verificato e altri vantaggi, come tweet più lunghi. Musk ha affermato che coloro che sono stati precedentemente verificati sulla piattaforma perderanno il loro stato di verifica nei prossimi mesi, a meno che non si iscrivano a Twitter Blue.

Il programma non è stato un forte generatore di entrate per Twitter: due mesi dopo il lancio, ha appena 180.000 abbonati negli Stati Uniti, secondo quanto riportato da Information all’inizio di questo mese. Si ritiene che la funzione abbia circa 290.000 abbonati in tutto il mondo. Il servizio ha anche causato mal di testa allo staff di Twitter, poiché il suo lancio iniziale lo scorso anno ha portato a un’ondata di account imitatori .

A margine

Meta ha vissuto un 2022 difficile. La società ha riportato un calo delle entrate a causa di una diminuzione della spesa pubblicitaria complessiva e il suo passaggio alla tecnologia del “metaverso” della realtà aumentata si è rivelato costoso. Ha anche affrontato la forte concorrenza di TikTok di proprietà di ByteDance. A novembre ha licenziato circa 11.000 dipendenti e ha istituito un blocco delle assunzioni.

Valutazione di Forbes

Il patrimonio di Zuckerberg – stando alle stime di Forbes – ammonta a 62,1 miliardi di dollari. Quello di Musk invece, che è la seconda persona più ricca al mondo, vale circa 198,2 miliardi di dollari.

