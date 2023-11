Jeff Bezos annuncia di aver donato quasi 120 milioni di dollari per aiutare i senzatetto

Il fondatore di Amazon la terza persona più ricca del mondo , ha annunciato che doneràa gruppi no-profit che aiutano le famiglie senza fissa dimora.

Le sovvenzioni di quest’anno sono la sesta tornata di premi del Bezos Day One Families Fund, che donerà i fondi a 38 organizzazioni non profit in 23 Stati, compresi quelli in cui Bezos possiede delle proprietà: New York, Hawaii, Washington D.C., California, Washington e Florida, dove si è recentemente trasferito.

Le sovvenzioni vanno da un dono di 150mila dollari alla Family Promise di Cheyenne, Wyoming, a una dozzina di donazioni da 5 milioni di dollari a organizzazioni come l’American Indian Community Development Corporation di Minneapolis e BronxWorks di New York.

“È un privilegio sostenere queste organizzazioni nella loro missione di aiutare le famiglie a ritrovare stabilità”, ha scritto Bezos in un post su Instagram a corredo di un video in cui la sua compagna Lauren Sánchez elogia gli sforzi del fondo.

Nel video, Ellen Magnis, ad di Family Gateway, un’organizzazione con sede in Texas che si occupa di mettere in contatto le famiglie con l’assistenza abitativa e di gestire rifugi di emergenza, afferma che il finanziamento del miliardario ha “evitato che 2.200 famiglie finissero in un rifugio”.

640 milioni di dollari in 48 Stati

Bezos ha fondato il Day One Fund nel 2018 con un impegno di 2 miliardi di dollari insieme all’ex moglie MacKenzie Scott. Finora il fondo ha erogato 640 milioni di dollari a organizzazioni in 48 Stati.

Le sovvenzioni del Day One Families Fund, la parte del Day One Fund dedicata ai senzatetto, sono “senza vincoli”, ossia non hanno restrizioni sull’utilizzo del denaro da parte delle organizzazioni non profit beneficiarie, un approccio filantropico relativamente poco comune per il quale Scott è ben nota.

Bezos fa beneficenza principalmente attraverso il suo Day One Fund e il Bezos Earth Fund, un impegno pluriennale e multimiliardario, anche se questo fondo è più grande, con 10 miliardi di dollari impegnati. Il primo assegna ogni anno una serie di sovvenzioni per combattere il problema dei senzatetto attraverso il fondo dedicato alle famiglie, ma aiuta anche a gestire scuole materne gratuite di ispirazione montessoriana in comunità poco servite.

Una donazione totale di 3 miliardi di dollari

Secondo le stime di Forbes, il totale delle donazioni di Bezos a gruppi non profit ammonta a 3 miliardi di dollari, pari a poco meno del 2% del suo attuale patrimonio netto di 166 miliardi di dollari. Sebbene il miliardario si sia dimesso dalla carica di ad di Amazon due anni fa, è ancora il maggiore azionista della società – possiede poco meno del 10% delle azioni – ed è il presidente del consiglio di amministrazione.

Alcuni hanno criticato le sue donazioni rivolte ai senzatetto e al clima, ritenendole “vuote” alla luce dei risultati ottenuti dall’azienda di e-commerce in materia di lavoro e ambiente.

Non è chiaro se i finanziamenti del Bezos Day One Fund siano stati fatti in denaro o con donazioni delle azioni Amazon di Bezos, cosa molto più probabile. La scorsa settimana, il miliardario ha donato 1,67 milioni di azioni di Amazon per un valore di 560 milioni di dollari a “organizzazioni senza scopo di lucro”, secondo i documenti della Securities and Exchange Commission.

Un portavoce di Amazon non ha ancora risposto a una richiesta di commento su quali gruppi abbiano ricevuto le azioni in dono.

La creazione di un fondo per le vittime degli incendi nell’isola di Maui

Da quando Amazon è stata quotata in borsa nel 1997, Bezos ha regalato azioni della società per un valore di circa 4,7 miliardi di dollari e le ha vendute per un valore di 27 miliardi di dollari. Alcune delle donazioni potrebbero essere andate a fondi consigliati dagli stessi donatori, essenzialmente conti di beneficenza che offrono generose detrazioni fiscali.

All’inizio di quest’anno, Bezos e Sánchez hanno annunciato la creazione di un fondo di Maui da 100 milioni di dollari per prestare soccorso agli incendi che hanno devastato parti dell’isola hawaiana, dove Bezos possiede una villa sulla baia. Il suo Earth Fund ha elargito un flusso continuo di piccole sovvenzioni quest’anno, per un totale di 2 miliardi di dollari.

Lo scorso novembre, Bezos e Sánchez hanno dichiarato alla Cnn che avrebbero donato la maggior parte del loro patrimonio nel periodo di vita del miliardario. Sebbene la coppia non abbia firmato il Giving Pledge, un accordo non vincolante che prevede la donazione di almeno metà del proprio patrimonio, negli ultimi anni ha intensificato le donazioni.

