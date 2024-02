Jeff Bezos ha venduto circa 4 miliardi di dollari di azioni Amazon

Non vendeva azioni dal 2021. E adesso, in quattro giorni, Jeff Bezos ha venduto circa 24 milioni di azioni di Amazon, per un totale di 4 miliardi di dollari. Sta battendo cassa e non intende fermarsi. Solo due settimane fa aveva annunciato il suo piano per diventare il più ricco tra i super ricchi, con la vendita di 50 milioni di azioni di Amazon nei prossimi 12 mesi, con un incasso previsto di circa 8 miliardi di dollari al prezzo di circa 170 dollari per azione.

Secondo quanto riportato dai documenti della Sec, Bezos il 7 febbraio ha venduto 12 milioni di azioni per circa 2,04 miliardi dollari e altrettante il 12 febbraio per circa 2,08 miliardi di dollari. Bezos ha scelto un buon momento per vendere. Il titolo di Amazon è infatti salito del 90% rispetto al crollo registrato a dicembre 2022. Andy Jassy, ceo di Amazon, con un piano di taglio dei costi, che ha portato anche al licenziamento di migliaia di persone, ha fatto in modo che i titoli del colosso ecommerce salissero.

Perchè Jeff Bezos si è trasferito a Miami

Il 2 novembre Bezos aveva annunciato su Instagram che si sarebbe trasferito a Miami, lasciando Seattle, per “stare più vicino ai genitori e alla base da cui partono i razzi di Blue Origin”. Ma non è tutto. Miami gli farà risparmiare anche circa 600 milioni di dollari di tasse.

Facciamo un passo indietro. Lo stato di Washington nel 2022 ha introdotto una nuova imposta sulle plusvalenze: 7% sulle vendite di azioni o obbligazioni superiori a 25omila dollari. Quindi Bezos avrebbe dovuto pagare tasse statali sulle vendite delle sue azioni. Ha dunque smesso di venderle. Nel 2022 e nel 2023 non ne ha venduto nessuna, donando solo 200 milioni di dollari di azioni alla fine dello scorso anno. Poi, appena atterrato a Miami, ha ripreso a farlo, poiché la Florida non ha alcuna imposta statale sul reddito o sulle plusvalenze.

Le azioni di Amazon

Dal 1997, anno della quotazione in Borsa, Bezos ha donato azioni Amazon per un valore di circa 4,7 miliardi di dollari e ha venduto azioni della società per un valore di 32 miliardi di dollari. Questo ha ridotto la sua partecipazione nel gigante e-commerce dal 42% al 9,4%. L’ex moglie di Bezos, MacKenzie Scott, ha ricevuto un quarto della quota di Bezos in Amazon dopo il divorzio del 2019. Ha poi ridotto la sua partecipazione in Amazon, scaricando 61 milioni di azioni per un valore di 10 miliardi di dollari nel 2023. Nel 2022 il miliardario, , che ha un patrimonio di 196 miliardi di dollari, ha detto di voler donare la maggior parte del suo patrimonio per la lotta al cambiamento climatico e cause umanitarie. Bezos ha detto alla Cnn che con la sua fidanzata Lauren Sanchez, “voglio costruire la capacità per poter donare questi soldi”.

