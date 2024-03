Musk fiducioso dopo il successo di Starship: la futura astronave di SpaceX “sarà su Marte entro la fine del decennio”

Il razzo Starship di SpaceX sarà su Marte entro dieci anni e una versione futura viaggerà tra le stelle, ha dichiarato il miliardario Elon Musk, pochi giorni dopo che l’azienda ha celebrato gli importanti progressi compiuti dopo il terzo volo di prova del razzo, in collaborazione con la Nasa, per riportare gli astronauti sulla Luna.

