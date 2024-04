Così Zucchetti e Findomestic Banca combattono l’inflazione e aiutano i dipendenti

Anche il concetto tradizionale di busta paga e di retribuzione a fine mese si evolve, con la digitalizzazione e le nuove opportunità in ambito fintech che aprono nuovi scenari nella lotta al carovita. In particolare Findomestic e Zucchetti hanno dato vita al primo prodotto-servizio “HR Fintech” italiano per dare la possibilità da un lato al lavoratore di ottenere in anticipo uno parte del suo stipendio rispetto al tradizionale periodo di liquidazione della busta paga, dall’altro all’azienda, senza che ciò incida sul proprio cash flow, di implementare la propria gamma di servizi welfare a disposizione dei propri collaboratori in un’ottica di miglioramento delle loro condizioni di serenità, benessere e della pianificazione finanziaria. Lo raccontano a Forbes Leader Claudio Tilli, Direttore Marketing & Customer Experience di Findomestic Banca, e Luca Stella, Innovation Manager & Strategic Alliances Bu HR di Zucchetti.

