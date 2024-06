Trionfa il Disfrutar di Barcellona, 4 gli italiani. La classifica dei migliori ristoranti del mondo

Ci sono anche quattro ristoranti italiani nella World’s 50 Best Restaurants 2024, la classifica dei 50 migliori ristoranti del mondo del 2024. La 22esima edizione della classifica annuale ha inserito ristoranti di 26 nazioni in rappresentanza di 5 continenti.

Gli italiani in classifica

I ristoranti italiani in classifica sono il Lido 84, di Gardone Riviera; il Reale, di Castel di Sangro; il Piazza Duomo, di Alba; e Uliassi, di Senigallia.

Lido 84 (12esimo posto)

Lido 84 è il ristorante di Riccardo Camanini, situato in edificio antico sulle rive del Lago di Garda, come si legge su World’s 50 Best Restaurants, al Lido84 “i commensali godono dell’ode di Riccardo all’artigianato e ai prodotti di altissima qualità”.

Reale (19esimo posto)

Situato in un antico monastero circondato dal verde, Reale è il ristorante dello chef Niko Romito tra le montagne abruzzesi. “Il ristorante pone una grande enfasi sul mondo delle piante, con uno stile culinario che mira a lasciare gli ospiti a bocca aperta. Il minimalismo nel piatto nasconde la complessità dei sapori in gioco”, scrive la guida.

Piazza Duomo (39esimo posto)

La cucina di Enrico Crippa è “un viaggio attraverso spazio e tempo, guidato da gusto, colore, consistenza e aroma”. Il menù Seasonal Things presenta 11 portate che utilizzano prodotti dalle serre e dai giardini biodinamici di Piazza Duomo.” Ogni boccone fonde l’eleganza della cucina francese con la passione italiana e la precisione giapponese, il tutto gustato in un edificio storico con vista sulla splendida Piazza Risorgimento di Alba e il suo meraviglioso duomo”.

Uliassi (50esimo posto)

Situato a Senigallia, a due passi dal mare, il ristorante guidato dai fratelli chef Mauro e maître Catia Uliassi “è una meta culinaria sin dalla sua apertura nel 1990”. Il menù, spiega il sito che ha redatto la classifica, “viene arricchito di 10 nuovi piatti ogni anno e presenta un mix di piatti classici e innovativi”.

Il ristorante migliore al mondo

Il miglior ristorante al mondo secondo “World’s Best Restaurants 2024” è il Disfrutar di Barcellona. Gli chef Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas hanno aperto Disfrutar nel 2014. Nel ristorante vengono proposti due menu paralleli di 30 portate: The Classic e The Festival. “Indipendentemente dal menu scelto, una cosa è certa: avrete un’esperienza culinaria indimenticabile”.

La top 50

1. Disfrutar, Barcellona

2. Asador Extebarri, Axpe

3. Table By Bruno Verjus, Parigi

4. DiverXO, Madrid

5. Maido, Lima

6. Atomix, New York (Best Restaurant In North America)

7. Quintonil, Città del Messico

8. Alchemist, Copenaghen

9. Gaggan, Bangkok (Best Restaurant in Asia)

10. Don Julio, Buenos Aires

11. Septime Paris (Wold’s Best Sommelier Award)

12. Lido 84, Gardone Riviera

13. Trèsind Studio, Dubai

14. Quique Dacosta, Denìa

15. Sézanne, Tokyo

16. Kjolle, Lima

17. Kol, Londra

18. Plénitude, Parigi

19. Reale, Castel di Sangro

20. Wing, Hong Kong (Highest New Entry Award)

21. Florilège, Tokyo

22. Steirereck, Vienna

23. Sühring, Bangkok

24. Odette, Singapore

25. El Chato, Bogotà

26. The Chairman, Hong Kong (Highest Climber Award)

27. A Casa Do Porco, Sao Paulo (riceve anche il premio per la miglior cuoca, (Best Female Chef)

28. Elkano, Getaria

29. Boragò, Santiago

30. Tim Raue, Berlino

31. Belcanto, Lisbona

32. Ten, Tokyo

33. Pujol, Messico

34. Rosetta, Messico

35. Frantzén, Stoccolma

36. The Jane, Belgio

37. Oteque, Rio De Janeiro

38. Sorn, Bangkok

39. Piazza Duomo, Alba

40. Le Du, Bangkok

41. Maita, Lima

42. Ikoyi, Londra

43. Nobelhart & Schmutzig, Berlino

44. Mingles, Seoul

45. Arpège- Parigi

46. SingleThread, Healdsburg

47. Schloss Schauenstein, Fürstenau

48. Hiša Franko, Kobarid

49. La Colombe, Cape Town

50. Uliassi, Senigallia

