Chi sono i proprietari miliardari che si stanno sfidando alle Nba finals

Gara 1 delle Nba Finals ha visto trionfare i Celtics, che hanno travolto i Mavericks 107-89 portandosi sull’1-0 nella serie. Le due squadre sono tra le 10 che hanno registrato la crescita maggiore dal 1998, anno in cui Forbes ha iniziato a tracciare il valore delle franchigie sportive. Nel periodo considerato, si calcola una rivalutazione media delle squadre Nba del 2.200%.

Indipendentemente dal team che quest’anno si aggiudicherà il trofeo Larry O’Brien, la crescita non mostra segni di rallentamento. Secondo quanto riferito, l’Nba si sta avvicinando a una nuova serie di accordi per i diritti mediatici che pagherebbero alla lega 76 miliardi di dollari in 11 anni, più del doppio del precedente tasso medio annuo.

Ma a quanto ammonta il patrimonio di Wycliffe Grousbeck e Mark Cuban, proprietari miliardari rispettivamente dei Celtics e dei Mavericks che si stanno sfidando nelle finali Nba 2024? Forbes ha ripercorso le carriere di entrambi, partendo dalle prime esperienze imprenditoriali fino all’acquisto delle due società che hanno contribuito ad aumentare le loro fortune.

LEGGI ANCHE: La classifica delle 50 squadre sportive che valgono di più al mondo. Ferrari unica italiana

Gli inizi di carriera di Grousbeck

Per Grousbeck, l’idea di possedere una squadra è nata con suo padre, che negli anni ’80 meditò di acquistare i Boston Red Sox, ma “non trovò mai un accordo che avesse senso per lui”.

A quel punto, Wyc aveva intrapreso il proprio percorso imprenditoriale. Gli studi di giurisprudenza lo portarono sulla West Coast, ma abbandonò i suoi giorni da avvocato aziendale a favore di un Mba a Stanford e di una carriera da venture capitalist. Ha iniziato in un periodo in cui Internet stava appena prendendo forma, ottenendo grandi successi con aziende come il rivenditore digitale eToys.com, il motore di ricerca e portale web Lycos e l’azienda di tecnologia medica Conor Medsystems.

Dopo aver trasferito la sua famiglia a Boston negli anni ’90, Grousbeck si è subito appassionato alla ricca scena sportiva della città: oltre a comprare gli abbonamenti per i Celtics, aveva anche posti per i New England Patriots, i Boston Red Sox e i Bruins.

L’acquisto dei Celtics per 360 milioni di dollari

I Celtics erano parzialmente di proprietà di una società in accomandita quotata alla Borsa di New York, il che dava una chiara visione di un’attività con flussi di cassa positivi. Fiducioso nella sua visione di migliorare la squadra, Grousbeck incontrò l’allora proprietario dei Celtics Paul Gaston nella sua casa di Manhattan. Dieci minuti dopo, uscì con una stretta di mano.

Il prezzo di acquisto era di 360 milioni di dollari e Grousbeck non disponeva di una somma simile. Con tre mesi e mezzo di tempo per raccogliere il denaro, ha ipotecato la sua casa, ha inviato un deposito non rimborsabile a otto cifre e ha preso in prestito il 50% del prezzo di vendita.

Per garantire il saldo, Grousbeck riunì un gruppo di oltre 20 soci, tra cui suo padre, il co-presidente di Bain Capital Stephen Pagliuca e il co-fondatore di TPG Capital David Bonderman. Il gruppo, Boston Basketball Partners, completò la vendita nel 2002.

Grousbeck prese le redini come governatore dei Celtics, una posizione richiesta dall’Nba per possedere almeno il 15% di una franchigia. Ma la presenza di un’ampia gamma di proprietari ha giocato a favore della franchigia. Pagliuca, ad esempio, è stato determinante nel riportare l’ex grande dei Celtics Danny Ainge alla franchigia come direttore delle operazioni di basket.

Sotto l’ipercompetitivo Ainge, i Celtics hanno acquisito i futuri Hall of Famers Kevin Garnett e Ray Allen da affiancare al giocatore di lunga data Paul Pierce. La squadra ha vinto il campionato Nba nel 2008 e da allora ha raggiunto i playoff 15 volte su 16. Oggi i Celtics sono la diciottesima squadra più redditizia dello sport, con un reddito operativo stimato in 269 milioni di dollari nelle ultime tre stagioni.

Secondo le stime di Forbes, Boston vale oggi 4,7 miliardi di dollari, debiti compresi, con un aumento del 1.200% circa rispetto al prezzo pagato da Grousbeck e dai suoi soci. Questa crescita esponenziale si è tradotta anche in una notevole ricchezza. Forbes stima che la famiglia di Irving Grousbeck, padre di Wyc, abbia un valore di 1,8 miliardi di dollari.

L’investimento nella Cincoro Tequila con Michael Jordan

La pallacanestro ha aperto le porte a un’altra impresa per Grousbeck. Nel 2019 ha lanciato la Cincoro Tequila insieme alla moglie Emilia Fazzalari, alla comproprietaria dei Los Angeles Lakers Jeanie Buss, al comproprietario dei Milwaukee Bucks Wes Edens e a un Hall of Famer della pallacanestro che è costato a tutti loro qualche campionato, Michael Jordan.

Secondo Grousbeck, Cincoro ha venduto circa due milioni di bottiglie negli ultimi cinque anni e di recente ha aggiunto nuovi investitori, tra cui i leggendari atleti Serena Williams, Derek Jeter e Michael Strahan.

Mark Cuban, dai software alla vendita di Broadcast a Yahoo

Come la sua controparte dei Celtics, Mark Cuban ha una passione per il basket che dura da sempre. Si è laureato all’Università dell’Indiana nel 1981, lo stesso anno in cui il leggendario allenatore Bob Knight ha vinto il suo secondo campionato nazionale con gli Hoosiers.

Cuban ha acquistato i Mavericks per 280 milioni di dollari nel 2000. In ottobre, Forbes ha valutato la franchigia a 4,5 miliardi di dollari, tre posizioni dietro ai Celtics.

Figlio di genitori della classe operaia, fondò il rivenditore di software MicroSolutions nel 1983 e lo vendette sette anni dopo per 6 milioni di dollari: “Il giorno in cui ho venduto MicroSolutions, mi sono tolto l’orologio e ho detto che non avrei mai più indossato un orologio perché non voglio mai essere al servizio di nessun altro”, ha detto Cuban di recente al Draymond Green Show. Ne seguì un breve ritiro, ma non durò a lungo. Nel 1995, Cuban ha unito le forze con un vecchio amico del college, Todd Wagner, e ha acquistato Broadcast.com, allora chiamata AudioNet, che esplorava l’idea di dare ai fan l’accesso alle telecronache da località fuori mercato.

L’azienda era in difficoltà, non riusciva a trovare il mezzo giusto e sperimentò persino la radio a onde corte prima che Cuban e Wagner la portassero online. Con l’esplosione della bolla delle Dot-com, Broadcast.com ha avuto la migliore IPO dell’epoca, superando un valore di mercato di 1 miliardo di dollari nel suo primo giorno di negoziazione.

Un anno dopo, nel 1999, Yahoo acquistò la società per 5,7 miliardi di dollari (per poi chiudere il sito web nel 2002), facendo guadagnare a Cuban una cifra stimata in 1,1 miliardi di dollari al netto delle tasse.

Cuban alla guida dei Mavericks

Non ci volle molto perché Cuban iniziasse a spendere la sua nuova fortuna. Cuban acquistò i Mavericks dall’immobiliarista texano Ross Perot Jr. nel 2000, ammettendo di non aver nemmeno negoziato.

Sotto la guida di Cuban, i Mavericks hanno ottenuto numerosi successi in campo. Si sono qualificati per i playoff in 19 delle ultime 25 stagioni e hanno sconfitto LeBron James e i Miami Heat nelle finali Nba del 2011. Tuttavia, il suo mandato non è stato privo di controversie. Nel 2018, Sports Illustrated ha parlato con diversi dipendenti attuali ed ex in un’indagine dettagliata che ha rivelato un ambiente di lavoro ostile nell’organizzazione dei Mavericks.

“È sbagliato. È ripugnante. Non è una situazione che tolleriamo”, ha dichiarato Cuban in una risposta a Sports Illustrated. Pur dichiarando di non essere a conoscenza dello scandalo, Cuban si è assunto la responsabilità e in seguito ha assunto l’ex chief diversity officer di AT&T Cynthia Marshall come ceo per ripulire l’organizzazione.

Una fortuna da 5,4 miliardi di dollari

Ma lo scorso novembre, il periodo di Cuban come proprietario di maggioranza di Dallas è terminato quando Miriam Adelson e la sua famiglia hanno acquistato il 68% dei Mavericks a una valutazione di 3,5 miliardi di dollari, con l’opzione di acquistarne altri.

Con un patrimonio netto di 29,7 miliardi di dollari, Adelson è il secondo proprietario più ricco dell’Nba, dopo Steve Ballmer, proprietario dei Los Angeles Clippers, che ha un valore stimato di 122,4 miliardi di dollari.

La vendita dei Mavericks è stato un vantaggio per la fortuna di Cuban, che ammonta oggi a 5,4 miliardi di dollari. Nonostante la cessione, l’imprenditore è riuscito a mantenere una quota del 27% della squadra e il controllo del processo decisionale sulla pallacanestro.

Quando gli è stato chiesto perché ha venduto i Mavericks, l’imprenditore ha sottolineato i forti legami dei suoi nuovi partner con l’industria dei casinò e degli hotel, dato che il Texas sta lottando da diversi anni per legalizzare il gioco d’azzardo e le scommesse sportive.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .