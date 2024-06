Gli Azzurri a Dortmund, Gelsenkirchen e Lipsia: ecco gli stadi che ospiteranno Euro 2024

È tutto pronto per Euro 2024, la diciasettesima edizione dei campionati europei di calcio. 51 partite, 24 nazioni e un Paese ospitante: la Germania. Saranno proprio i tedeschi a giocare la partita inaugurale a Monaco (Germania-Scozia – venerdì 14 giugno, ore 21.00) alla Munich Football Arena, lo stadio del Bayern Monaco. Euro 2024 è il primo torneo organizzato dalla Germania dopo il Mondiale 2006: durante quel torneo – in cui trionfarono gli Azzurri – secondo quanto riportato da Reuters, le vendite di birra sono aumentate di circa il 5%. Quanta birra sarà venduta quest’anno? Per capirlo bisognerà aspettare il 14 luglio, giorno della finale. Dopo la classifica delle rose e dei giocatori più preziosi che scenderanno in campo durante la competizione è tempo ora di scoprire dove si giocheranno le 51 partite previste.

Sono 10 le città ospitanti: Berlino, Monaco, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo, Lipsia e Stoccarda. Ecco la lista degli stadi ospitanti pubblicata dalla Uefa. L’Italia farà il suo esordio al BVB Stadion di Dortmund contro l’Albania, poi affronterà la Spagna all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen e chiuderà il suo girone a Lipsia contro la Croazia.

Olympiastadion – Berlino

Lo stadio più noto di Berlino e il più grande di Euro 2024 (71.000 spettatori) è l’Olympiastadion. Si tratta dello stadio che ha ospitato tutte le finali di Coppa di Germania dal 1985, oltre alla finale della Coppa del Mondo 2006 tra Italia e Francia e la finale di Champions League del 2015. Ma che partite si giocheranno all’Olympiastadion?

15/06: Spagna – Croazia (18:00)

21/06: Polonia – Austria (18:00)

25/06: Paesi Bassi – Austria (18:00)

29/06: ottavi di finale – 2A – 2B (18:00)

06/07: quarti di finale (21:00)

14/07: finale (21:00)

Munich Football Arena – Monaco

Con circa 1,6 milioni di abitanti, Monaco è la terza città più grande della Germania. Lo stadio di Monaco, la Munich Football Arena, è la casa del Bayern Monaco. Qui si sono giocate la finale di Champions League 2011/12 vinta dal Chelsea ai rigori proprio contro i padroni di casa e Italia-Belgio di Euro 2020. Ecco l’elenco delle partite che si giocherà alla Munich Football Arena.

14/06: Germania – Scozia (21:00)

17/06: Romania – Ucraina (15:00)

20/06: Slovenia – Serbia (15:00)

25/06: Danimarca – Serbia (21:00)

02/07: ottavi di finale – 1E – 3A/B/C/D (18:00)

09/07: semifinale (21:00)

Cologne Stadium – Colonia

Colonia è la città tedesca con uno dei monumenti più visitati della Germania: il Duomo, struttura patrimonio mondiale dell’Unesco. Terreno di gioco delI’FC Köln, il Cologne Stadium è stato ristrutturato per ospitare la Coppa del Mondo FIFA 2006 e dal 2010 ospita regolarmente la finale di Coppa di Germania femminile.

15/06: Ungheria – Svizzera (15:00)

19/06: Scozia – Svizzera (21:00)

22/06: Belgio – Romania (21:00)

25/06: Inghilterra – Slovenia (21:00)

30/06: ottavi di finale – 1B – 3A/D/E/F (21:00)

BVB Stadion – Dortmund

Dortmund è una città tedesca rinomata per la passione per il calcio, ospitando il Borussia Dortmund. Oggi è un centro culturale e tecnologico, con musei, parchi e università di rilievo. Il BVB Stadion di Dortmund è uno degli stadi di calcio più grandi della Germania, celebre per il “Muro giallo” creato dai tifosi del Borussia Dortmund. Sarà lo stadio d’esordio degli Azzurri di Luciano Spalletti.

15/06: Italia – Albania (21:00)

18/06: Turchia – Georgia (18:00)

22/06: Turchia – Portogallo (18:00)

25/06: Francia – Polonia (18:00)

29/06: ottavi di finale – 1A – 2C (21:00)

10/07: semifinale (21:00)

Düsseldorf Arena

Düsseldorf è situata lungo il Reno. La Düsseldorf Arena, nota anche come Merkur Spiel-Arena, è uno degli stadi più piccoli di Euro 2024 (nonostante la capienza fino a 41.000 spettatori). È la casa del Fortuna Düsseldorf.

17/06: Austria – Francia (21:00)

21/06: Slovacchia – Ucraina (15:00)

24/06: Albania – Spagna (21:00)01/07: ottavi di finale – 2D – 2E (18:00)

06/07: quarti di finale (18:00)

Frankfurt Arena – Francoforte

Francoforte è un importante centro finanziario e commerciale, sede della Banca Centrale Europea. La Frankfurt Arena, ufficialmente conosciuta come Deutsche Bank Park, è lo stadio di casa dell’Eintracht Francoforte. La struttura è stata costruita nel 1925 e ha ospitato il Campionato Europeo del 1988 e la Coppa del Mondo 2006.

17/06: Belgio – Slovacchia (18:00)

20/06: Danimarca – Inghilterra (18:00)

23/06: Svizzera – Germania (21:00)

26/06: Slovacchia – Romania (18:00)

01/07: ottavi di finale – 1F – 3A/B/C (21:00)

Arena AufSchalke – Gelsenkirchen

Gelsenkirchen è una città nota per il suo passato industriale e la forte tradizione calcistica. L’Arena AufSchalke, storica struttura che ha ospitato anche il Mondiale del 2006, è la casa dello Schalke 04.

16/06: Serbia – Inghilterra (21:00)

20/06: Spagna – Italia (21:00)

26/06: Georgia – Portogallo (21:00)

30/06: ottavi di finale – 1C – 3D/E/F (18:00)

Volksparkstadion Hamburg – Amburgo

Amburgo, situata nel nord della Germania, è una città portuale e la terza città europea più grande a non essere una capitale nazionale.

Il Volksparkstadion Hamburg è stato inaugurato nel 1953, ma è stato ristrutturato nel 2000. Ha ospitato partite dell’Europeo 1988 e dei Mondiali 1974 e 2006. È la casa dell’Amburgo.

16/06: Polonia – Paesi Bassi (15:00)

19/06: Croazia – Albania (15:00)

22/06: Georgia – Cechia (15:00)

26/06: Cechia – Turchia (21:00)

05/07: quarti di finale (21:00)

Leipzig Stadium – Lipsia

Lipsia è anche un importante centro economico e tecnologico della Germania. Casa dell’RB Lipsia, il Leipzig Stadium è stato inaugurato nel 2004 ed è stato costruito dal vecchio Zentralstadion, il più grande stadio dell’ex Germania dell’Est.

18/06: Portogallo – Cechia (21:00)

21/06: Paesi Bassi – Francia (21:00)

24/06: Croazia – Italia (21:00)

02/07: ottavi di finale – 1D – 2F (21:00)

Stuttgart Arena – Stoccarda

Stoccarda è la città tedesca sede di due delle case automobilistiche più famose al mondo, Mercedes e Porsche. La Stuttgart Arena è stata rinnovata e modernizzata più volte da quando è stata costruita nel 1993 e ha ospitato partite dei Mondiali del 1974 e 2006 e dell’Europeo 1988.

16/06: Slovenia – Danimarca (18:00)

19/06: Germania – Ungheria (18:00)

23/06: Scozia – Ungheria (21:00)

26/06: Ucraina – Belgio(18:00)

05/07: quarti di finale (18:00)

