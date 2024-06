Italia-Spagna: la sfida infinita tra statistiche, top player e valore delle rose a confronto

Passano gli anni, cambiano i protagonisti, ma alla fine si torna sempre lì. Allo stesso catartico momento, alla stessa e affascinante sfida: Italia-Spagna, il primo big match di questi Euro 2024 che potrebbe già restituire al tabellone la prima qualificata agli ottavi di finale del girone B, in virtù delle rispettive vittorie con Albania e Croazia.

Italia-Spagna: le statistiche premiano le Furie Rosse

Soprannominato il ‘derby del Mediterraneo’, Italia-Spagna è in assoluto la partita che si è giocata di più in questa competizione. E il confronto è leggermente a nostro favore. Contando solo le partite agli Europei, il bilancio racconta infatti di 3 successi azzurri: uno nel 1988 e due molto recenti, ossia quello agli ottavi di finale nel 2016 (stiamo parlando della Nazionale di Antonio Conte) e quello in semifinale dello scorso Europeo. Due, invece, sono le vittorie delle Furie Rosse: una ai rigori ai quarti di finale nel 2008 e quella, più pesante, per 4 a 0 nella finale del 2012, competizione che vide uno dei due pareggi (nei gironi per 1 a 1). L’altro, invece, è targato 1980. Ampliando le statistiche, il bilancio dei precedenti è leggermente favorevole alla Spagna che ha raccolto 13 vittorie contro le 11 degli azzurri. Il quadro è completato da 16 pareggi. L’ultimo confronto è il 2 a 1 a favore delle Furie Rosse nella semifinale di Nations League del 15 giugno 2023.

Ma in campo chi vale di più?

Partendo dal presupposto che secondo Transfermarkt la nazionale spagnola vale economicamente di più della nostra (965 contro 705,50 milioni di euro), la squadra allenata da Luis de la Fuente risulta anche in vantaggio guardando ai dati del Cies, che la considera la seconda nazionale favorita alla vittoria di questi Euro 2024 dopo la Germania, con un punteggio di 82.4, contro il 78.8 dell’Italia. Calcolando anche il valore dei 22 calciatori scesi in campo nel primo match (dato che entrambi i ct dovrebbero confermare le stesse formazioni), il risultato non cambia. Ed è sempre a favore della Spagna: 506 contro 427 milioni di euro.

I calciatori di maggior valore

Seppur ridotto in campo, il distacco tra le due nazionali è rappresentato dalla presenza, tra le fila spagnola, di più calciatori di maggior valore secondo Transfermarkt. Guardando infatti alla top 5, troviamo sei calciatori: quattro spagnoli e due italiani.

Rodri: 120 milioni di euro Lamine Yamal: 90 milioni di euro Pedri e Nicolò Barella: 80 milioni di euro Alessandro Bastoni: 70 milioni di euro Nico Williams: 60 milioni di euro

