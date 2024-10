Per il governo americano la lotteria di Elon Musk potrebbe essere illegale

Il dipartimento di Giustizia ha avvertito l’America Pac di Elon Musk che potrebbe violare la legge federale con la sua offerta di 1 milione di dollari agli elettori degli stati in bilico che firmano una petizione. A riportarlo è la Cnn, mentre Musk continua a spendere milioni per cercare di far eleggere alla Casa Bianca l’ex presidente Donald Trump.

I fatti chiave

Secondo la Cnn, che cita fonti anonime, la divisione di integrità pubblica del dipartimento ha iniziato una lettera ad America Pac “negli ultimi giorni”, avvertendo che la distribuzione di 1 milione di dollari a elettori scelti a caso potrebbe violare la legge federale .

. Il pac – che, come dimostrano documenti federali, è finanziato quasi interamente da Musk – dà ogni giorno 1 milione di dollari agli elettori degli stati in bilico che firmano una petizione “con cui si impegnano a sostenere il primo e il secondo emendamento”, dopo che in precedenza aveva promesso 47 dollari a chi si fosse iscritto alle liste elettorali e avesse firmato la petizione.

a chi si fosse iscritto alle liste elettorali e avesse firmato la petizione. Esperti legali hanno sollevato diverse preoccupazioni sulla possibilità che la distribuzione del milione da parte di Musk violi la legge federale, secondo cui il governo persegue chiunque “paghi o offra di pagare o accetti pagamenti per registrarsi a votare o per votare”. Il dipartimento di Giustizia ha confermato che la legge riguarda anche i casi in cui i pagamenti siano affidati a una lotteria.

da parte di Musk violi la legge federale, secondo cui il governo persegue chiunque “paghi o offra di pagare o accetti pagamenti per registrarsi a votare o per votare”. Il dipartimento di Giustizia ha confermato che la legge riguarda anche i casi in cui i pagamenti siano affidati a una lotteria. Dal momento che la lotteria riguarda solo chi è registratore come elettore negli stati in bilico, secondo gli esperti violerebbe la legge dando un incentivo finanziario per registrarsi a votare.

dando un incentivo finanziario per registrarsi a votare. Le violazioni sono punibili con una multa fino a 10mila dollari e/o con la detenzione fino a cinque anni .

e/o con . Il dipartimento di Giustizia, America Pac e Musk non hanno ancora risposto a una richiesta di commento di Forbes.

Vicende da seguire

Bisogna capire come risponderà America Pac all’avvertimento del Dipartimento di Giustizia e se metterà fine al concorso. Il pac ha riformulato alcune delle sue dichiarazioni riguardanti al concorso, dopo che gli esperti hanno sollevato preoccupazioni sulla sua legalità. Il Pac infatti ha “corretto il tiro” scrivendo sui social che i vincitori del concorso ricevono 1 milione di dollari per essere “portavoce” del pac. Secondo gli esperti legali citati dalla Cnn, tutto ciò non rende comunque l’operazione legale poiché il comitato non ha ancora aperto il concorso a persone che non sono elettori registrati o che vivono fuori dai principali stati in bilico.

In cifre

Oltre 1 milione. Questo è il numero di elettori che hanno firmato la petizione di America PAC, iscrivendosi al concorso da 1 milione di dollari, secondo quanto affermato dal pac su X.

Il patrimonio di Elon Musk

Forbes stima che il patrimonio netto di Musk sia di 243,5 miliardi di dollari, il che lo rende la persona più ricca al mondo. Secondo i documenti della Federal Election Commission, fino al 30 settembre, Musk ha donato almeno 75 milioni di dollari all’America Pac.

Sullo sfondo

Musk è diventato uno dei più grandi donatori e alleati di Trump in vista delle elezioni presidenziali, non solo finanziando l’America Pac ma anche apparendo accanto all’ex presidente e lodandolo sui social. Questo sostegno a Trump segna un’inversione di marcia per Musk, che in passato ha affermato di donare ai Democratici e ha criticato Trump. Tuttavia, le aziende di Musk, come Tesla e SpaceX, potrebbero trarre grandi benefici da una presidenza Trump. America Pac è stato formato durante l’estate e, secondo quanto riferito, è diventato l’organizzazione principale che gestisce la campagna di Trump, grazie a una recente sentenza della Fec che ha consentito alle campagne politiche di coordinarsi maggiormente con i super pac, che solitamente sono indipendenti dal candidato. Sebbene Musk sia da tempo sostenitore, e considerato tra i fondatori del pac, il suo coinvolgimento finanziario è emerso solo con la pubblicazione dei documenti della FEC la scorsa settimana.

