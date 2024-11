Eleganza d’altri tempi e comfort moderni: il mantra di Duetorrihotels per offrire esperienze a cinque stelle

Articolo tratto dal numero di settembre 2024 di Forbes Small Giants. Abbonati!

Duetorrihotels è una catena italiana nata nel 2010, che dispone di sei hotel collocati in punti strategici nelle maggiori città italiane, con quattro luxury hotel ospitati in altrettanti edifici storici che conservano a pieno il fascino originario, grazie anche a un’accurata opera di conservazione. Si tratta del Grand Hotel Majestic, già Baglioni, a Bologna, l’Hotel Bernini Palace a Firenze, il Bristol Palace a Genova, il Due Torri Hotel a Verona, a cui si aggiungono due business hotel a Milano, il Santa Barbara e l’Alga, tutti assimilati dalla presenza di ambienti raffinati con servizi professionali che mirano a un’elevata qualità del soggiorno.

Soluzioni a 5 stelle per vivere la città al meglio

Tra i Duetorrihotels anche il Grand Hotel Majestic, già Baglioni. È il solo prestigioso hotel 5 stelle lusso di Bologna, parte di The Leading Hotels of The World dal 1990, ospitato in un palazzo del XVIII secolo. Il Due Torri Hotel, 5 stelle lusso, è situato nel centro storico di Verona ed è membro di The Leading Hotels of The World, con l’eleganza dell’arredamento in stile Biedermeier e la suggestiva atmosfera d’altri tempi. L’Hotel Bernini Palace è un 5 stelle di Firenze che fa parte di Preferred Hotels & Resorts L.V.X. ed è situato in un palazzo del XV secolo ubicato nel centro della città, a pochi passi da Palazzo Vecchio e piazza della Signoria. L’Hotel Santa Barbara è un elegante business hotel di 4 stelle che si trova a San Donato Milanese. Mentre l’Hotel Alga è una struttura posizionata nell’area sud di Milano, accogliente e raffinata, dedicata sia al mondo business, sua principale vocazione, sia a un piacevole soggiorno turistico.

Infine l’Hotel Bristol Palace, che di recente ha rinnovato il suo splendore per offrire ai propri ospiti l’eleganza Liberty di questa nota location nel cuore di Genova e si è guadagnato la sua quinta stella. Si tratta di uno dei più eleganti hotel della Riviera Ligure, con 133 camere e suite, che conserva originali arredi Déco, preziosi oggetti e complementi d’arredo dell’Ottocento. È dotato tuttavia di comfort moderni, come le sale per meeting e ricevimenti con access point dedicati e di wifi, e gode di una posizione strategica. La soluzione ideale per vivere la città e allo stesso tempo spostarsi verso tutte le altre destinazioni celebri lungo la costa.

Il Bristol Palace di Genova

Il prestigio del Bristol Palace ha attratto negli anni numerosi personaggi del jet set internazionale. Scrittori come Edmondo De Amicis, Gabriele D’Annunzio e Luigi Pirandello; attori come Vittorio de Sica e Alberto Sordi; reali e capi di Stato come l’Imperatore Hirohito, l’Infanta di Spagna, il principe Alberto II di Monaco; politici come Carlo Azeglio Ciampi, il Nobel Yitzhak Rabin e Simon Peres; personalità del mondo della cultura come il Nobel Rita Levi Montalcini e lo scrittore premio Nobel Orhan Pamuk; leggende della danza come Rudolf Nureyev e Carla Fracci.

Più recentemente sono stati ospiti Renzo Arbore e l’attore britannico Colin Firth, oltre a Mahmood, che con l’artista belga Angèle ha girato proprio qui il videoclip Sempre/Jamais. Un personaggio, in particolare, è legato a doppio filo al Bristol: Alfred Hitchcock, che è stato ospite dell’hotel in ben due occasioni. Secondo la leggenda, lo scenografico scalone ellittico, simbolo dell’hotel, avrebbe ispirato al regista la spirale di Vertigo, alias La donna che visse due volte. “Dal primo Novecento il nostro hotel è il cuore pulsante della vita culturale genovese”, racconta il direttore del Bristol Palace, Giovanni Ferrando. “Siamo ambasciatori della bellezza della città, presentandola a un pubblico internazionale: è una responsabilità. Per questo abbiamo promosso una serie di investimenti per innalzare ulteriormente la qualità della nostra ospitalità. La quinta stella rappresenta una tappa importante di questo percorso che proseguirà nel tempo, traghettandoci verso il futuro”.

L’impegno di Duetorrihotels a tutela dell’ambiente e del territorio

Tutte le strutture del gruppo Duetorrihotels adottano azioni a tutela dell’ambiente, sia per l’aspetto dell’illuminazione che per l’impiego di materiali riciclabili. Inoltre per il comparto food si privilegia la filiera corta per valorizzare le eccellenze del territorio. Questo approccio permette di garantire la qualità e la freschezza dei prodotti, oltre che ridurre l’impatto ambientale legato al trasporto. “Vogliamo riportare al centro della vita culturale e sociale di alcune storiche città italiane gli alberghi, parte integrante del loro Dna”, ha detto Franco Vanetti, general manager. “Ci prendiamo cura di strutture che intrattengono un forte legame con il centro storico che li ospita, custodiscono opere d’arte e di design e partecipano alla vita culturale dei territori. È così che creiamo esperienze non replicabili per i nostri ospiti”.

