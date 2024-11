Tesla vola in Borsa. E il patrimonio di Elon Musk sale di oltre 15 miliardi di dollari

Le azioni Tesla sono in rialzo del 12% a Wall Street verso un nuovo record dopo che Donald Trump è stato rieletto presidente. E la fortuna di Elon Musk sta aumentando di 15 miliardi di dollari.

Fatti principali

Le azioni Tesla sono salite fino a oltre 280 dollari, accelerando quello che sarebbe un nuovo record per le azioni, eclissando un precedente massimo di 273,54 dollari stabilito il 27 ottobre.

Trump ha elogiato l’amministratore delegato di Tesla definendolo un “super genio” e una “nuova stella” durante il discorso della vittoria. Musk ha trascorso settimane a fare campagna per Trump in tutta la Pennsylvania prima del giorno delle elezioni.

L’analista di Wedbush Securities Dan Ives ha scritto a inizio anno che una seconda presidenza di Trump sarebbe stata “complessivamente negativa per il settore dei veicoli elettrici”. Anche se vede un “grande beneficio per Tesla” perché l’azienda ha “una scala e una portata senza pari” nel settore.

Il piano di Trump di implementare tariffe sulle importazioni cinesi scoraggerebbe anche i concorrenti cinesi di Tesla come BYD – che Ives ha notato aver superato Tesla come il più grande produttore di veicoli elettrici al mondo all’epoca – e NIO dall'”inondare il mercato statunitense nei prossimi anni”, ha aggiunto Ives.

Valutazione Forbes

Musk è la persona più ricca del mondo con una fortuna stimata in 280,3 miliardi di dollari, dopo che la sua quota, pari a circa il 13% delle azioni Tesla in circolazione, è aumentata di 15 miliardi di dollari, secondo le nostre ultime stime.

Background

Musk è stato tra i sostenitori più importanti di Trump durante la sua campagna elettorale. Il ceo di Tesla ha versato almeno 118 milioni di dollari nel suo America PAC per aiutare a sostenere Trump. Ciò significa che Musk è stato il secondo più grande sostenitore di Trump dopo Timothy Mellon. L’America PAC di Musk ha anche assegnato 1 milione di dollari agli elettori negli stati indecisi tramite un omaggio che è stato brevemente sospeso da un tribunale di Philadelphia.

A settembre, Trump ha affermato che avrebbe creato una “commissione per l’efficienza governativa” proposta per la prima volta da Musk, che ha indicato che avrebbe guidato l’agenzia. Durante il ciclo elettorale, Musk è apparso accanto a Trump in numerosi comizi e ha supportato la sua campagna sui social media. Trump ha affermato di essere un “grande fan” dei veicoli elettrici, anche se in un precedente comizio aveva detto di non “preoccuparsi dell’elettrico” e in un’intervista di marzo aveva affermato che i veicoli “costano troppo” e che tutti “saranno realizzati in Cina”.

