Donald Trump ha elogiato il “super genio” Elon Musk nel discorso della vittoria

Donald Trump ha definito Elon Musk una “nuova stella” e un “super genio” e ha elogiato il miliardario che è stato uno dei maggiori finanziatori della sua campagna elettorale in un discorso di vittoria in Florida mercoledì, mentre l’Associated Press ha mostrato che gli mancano solo tre voti elettorali per assicurarsi nuovamente la presidenza.

LEGGI ANCHE: “Chi sono i miliardari che hanno guadagnato di più nel giorno delle elezioni americane”

Fatti chiave

Dopo aver ringraziato i membri della sua famiglia, il compagno di corsa JD Vance e gli operatori del GOP, Donald Trump ha risposto a un membro del pubblico che ha pronunciato il nome di Musk dicendo: “Lasciate che vi dica che abbiamo una nuova stella… è nata una stella, Elon”.

Trump ha detto ai suoi sostenitori che Musk ha trascorso “due settimane a Philadelphia e in diverse parti della Pennsylvania per fare campagna elettorale”, prima di elogiare la società missilistica SpaceX del miliardario.

L’ex presidente ha poi raccontato di aver chiesto a Musk di fornire i servizi Starlink nella Carolina del Nord dopo che questa era stata colpita dall’uragano Helene e ha affermato di aver “salvato molte vite”.

“È un personaggio, è un ragazzo speciale, è un super genio”, ha detto Trump di Musk prima di aggiungere: “Dobbiamo proteggere i nostri geni, non ne abbiamo molti”.

A differenza di altre persone che hanno ricevuto un saluto da Trump, Musk non si è unito a lui sul palco.

Quanto ha versato Musk per sostenere la campagna di Trump

Almeno 118 milioni di dollari. È questa la somma totale che Musk ha versato al 16 ottobre nel suo America PAC per sostenere la campagna di Trump, come risulta dai documenti federali. Ciò significa che il miliardario è il secondo finanziatore di Trump, dopo Timothy Mellon.

LEGGI ANCHE: “Truth, l’impero immobiliare e i campi da golf: quanto è ricco Donald Trump”

Il patrimonio di Musk

Secondo le stime di Forbes, il patrimonio netto di Musk ammonta a 264,7 miliardi di dollari. Questo lo rende la persona più ricca del mondo.

Citazione

Musk ha esultato per la performance elettorale di Trump all’inizio di martedì, twittando “game, set and match”, ben prima che la maggior parte dei network definisse la gara. Musk ha poi twittato una foto di se stesso mentre parlava alla festa della notte elettorale di Trump e ha scritto: “L’America è una nazione di costruttori” e “presto sarete liberi di costruire”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .