Come Trump potrebbe aiutare SpaceX e l’industria spaziale statunitense

Durante l’estate, mentre Elon Musk aumentava il sostegno alla campagna elettorale di Donald Trump, l’ex presidente, notoriamente transazionale, sembrava promettere all’uomo più ricco del mondo qualcosa in cambio. “Dobbiamo rendere la vita piacevole alle nostre persone intelligenti – e lui è il più intelligente che ci sia”, ha detto Trump in un comizio di fine luglio.

Musk vorrebbe che la Federal Aviation Administration acceleri l’elaborazione delle licenze di lancio spaziale, che secondo la sua azienda SpaceX sta rallentando la cadenza dei voli di prova del suo massiccio razzo Starship. E poi ci sono i litigi della società con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente per l’impatto dei lanci dello Starship su un’area ricca di fauna selvatica sulla costa del Golfo, in Texas.

Trump, che si appresta a lanciare una serie di nuove nomine politiche nella Faa e nell’Epa, potrebbe portare un rapido sollievo su entrambi i fronti e, più in generale, ridurre le regole del settore spaziale, che è fortemente regolamentato.

Questo aiuterebbe tutte le aziende spaziali, ma nessuna più di SpaceX, ha dichiarato Chris Quilty, fondatore della società di servizi finanziari Quilty Space. Quest’anno, in occasione dei raduni del settore, i concorrenti hanno espresso crescenti preoccupazioni per il fatto che SpaceX otterrà un trattamento preferenziale da parte dell’amministrazione Trump. “Anche se si è a favore di Trump e si è nell’industria spaziale, si pensa: ‘Cavolo, SpaceX sta già spaccando. Hanno bisogno di ulteriori vantaggi?'”.

Le mosse di Trump

Anche per questo, l’industria spaziale guarda al ritorno di Trump alla Casa Bianca con un misto di speranza e trepidazione. Durante il suo primo mandato, il tycoon ha ottenuto un solido bilancio a favore dello spazio. È stato “probabilmente l’impegno presidenziale più incisivo in campo spaziale dai tempi di JFK”, ha dichiarato Quilty.

Con il vicepresidente Mike Pence, da sempre appassionato di spazio, alla guida di un rinnovato Consiglio Nazionale dello Spazio, l’amministrazione Trump ha istituito la Forza Spaziale come servizio militare indipendente; ha spinto per un aumento dei fondi della Nasa; ha lanciato il programma Artemis, che ha riorientato gli sforzi dell’agenzia per il volo spaziale con equipaggio su un ritorno alla Luna; e ha orchestrato un trattato internazionale che regola l’esplorazione e l’estrazione mineraria sulla Luna, su Marte e sugli asteroidi.

Nel prossimo mandato, gli operatori del settore pensano che l’interesse di Trump a competere con la Cina aumenterà la spesa per i programmi spaziali militari e civili, dalla difesa contro le armi antisatellite cinesi al mantenimento del passo con gli sforzi del Paese per sfruttare la Luna.

Alla conquista di Marte

E, se Musk riuscirà ad avere la meglio, il governo potrebbe spostare le sue priorità spaziali verso la sua stessa aspirazione a lungo termine: raggiungere Marte. “Elon, fai partire quei razzi perché vogliamo raggiungere il pianeta rosso prima della fine del mio mandato”, ha detto Trump a settembre.

Secondo Quilty, è improbabile che il Congresso sia d’accordo. Molti esperti spaziali ritengono che capire come costruire una presenza umana duratura sulla Luna sia un precursore necessario per andare su Marte. Tuttavia, la Nasa potrebbe fornire un certo sostegno allo sforzo privato di SpaceX per raggiungere Marte. Musk ha dichiarato di voler inviare cinque astronavi senza equipaggio su Marte nel 2026.

Qualsiasi grande ambizione – per la Luna o altro – potrebbe essere contrastata se Trump convincesse il Congresso a mantenere le promesse fatte in campagna elettorale di tagliare le tasse e la spesa pubblica. Il tycoon ha dichiarato che incaricherebbe Musk di guidare uno sforzo di revisione del governo. Il miliardario ha dichiarato di voler tagliare 2.000 miliardi di dollari dal bilancio come capo di quello che ha soprannominato il Dipartimento per l’efficienza del governo.

La possibile soppressione dello Space Launch System

Alla Nasa, una delle più grandi mosse per risparmiare sui costi che potrebbero essere fatte andrebbe anche a vantaggio di SpaceX: la soppressione del costoso Space Launch System, il gigantesco razzo di proprietà del governo che è il veicolo principale del programma Artemis, che dovrebbe riportare gli astronauti americani sulla Luna.

L’ispettore generale della Nasa ha stimato che un singolo lancio costa 4 miliardi di dollari, circa un sesto del budget annuale dell’agenzia. Molti sostenitori dell’esplorazione spaziale ritengono che la Starship sarebbe in grado di svolgere lo stesso lavoro a un prezzo nettamente inferiore: Musk sostiene che un singolo lancio costerà meno di 10 milioni di dollari.

SpaceX è già coinvolta nel programma Artemis: sta sviluppando una versione di Starship che funzionerebbe come lander lunare, incontrandosi con il veicolo per equipaggi Orion, costruito da Lockheed Martin, sopra la Luna per portare gli astronauti sulla superficie. Ma un altro contratto governativo per sostituire l’Sls con lo Starship sarebbe redditizio.

È improbabile, anche nonostante la nuova posizione di influenza di Musk. L’eliminazione dell’Sls, soprannominato Sistema di lancio del Senato per la carneficina che il programma fornisce, sostiene posti di lavoro in tutti i 50 Stati (il suo appaltatore principale è Boeing) – e come per tutti gli elementi del bilancio, il Congresso è il decisore finale.

Il processo di transizione dopo Artemis

Secondo Todd Harrison, analista di politica spaziale e della difesa presso l’American Enterprise Institute, sarebbe più fattibile avviare un processo di transizione verso un veicolo sviluppato commercialmente dopo le prime tre delle sei missioni Artemis previste. (Artemis II, che sarà un volo di prova con equipaggio intorno alla Luna, è previsto per il prossimo anno). Il razzo New Glenn, sviluppato dalla società spaziale Blue Origin del miliardario Jeff Bezos, potrebbe competere con Starship per questo ruolo.

Un altro modo in cui Musk e SpaceX potranno trarre vantaggio dall’amministrazione Trump è il passaggio a una maggioranza del Gop nella Federal Communications Commission. L’azienda ha attualmente una “valanga” di richieste in sospeso con la Fcc per aumentare la quota di spettro utilizzata dai suoi satelliti di comunicazione Starlink e la potenza delle loro trasmissioni, nonché per aumentare le dimensioni della sua costellazione e posizionare i satelliti a quote più basse, osserva Quilty.

I finanziamenti alla Forza Spaziale

Oltre a mantenere o aumentare i fondi per la Nasa, Trump potrebbe anche favorire l’espansione della Forza spaziale, attualmente la più piccola dei servizi militari con un budget di 29 miliardi di dollari. Alla fine di agosto ha dichiarato di voler istituire una Guardia Nazionale Spaziale, un’idea osteggiata dal Pentagono perché troppo costosa. Ma non è chiaro se ciò avverrà, data la “grande incertezza” su come l’ambizione dichiarata di Trump di tagliare le tasse e la spesa federale avrà un impatto sul bilancio della difesa, ha detto Harrison.

Se il Gop dovesse ottenere una maggioranza risicata alla Camera, darebbe potere al gruppo dei falchi del bilancio Freedom Caucus, che ha proposto vincoli sul bilancio della difesa, sottolinea Harrison. Lo stesso Trump si è mostrato ambivalente sulla spesa per la difesa.

“Se le dinamiche di bilancio saranno le stesse che abbiamo visto negli ultimi anni, con il Freedom Caucus che insiste sui tagli alla spesa che finiscono per ricadere sulla difesa, penso che i finanziamenti per la Forza Spaziale continueranno ad essere limitati e potremmo persino vedere ulteriori tagli da parte del Congresso”, ha detto Harrison. “Non credo che l’amministrazione Trump possa fare molto per contrastare questa situazione”.

La possibile privatizzazione nel settore spaziale

Indipendentemente dal bilancio complessivo, è probabile che l’amministrazione si orienti maggiormente verso la privatizzazione nel settore spaziale come parte dei suoi sforzi per contrastare la Cina, ha dichiarato Jeffrey Manber, un veterano del settore che sta dirigendo uno sforzo per costruire una stazione spaziale commerciale presso Voyager Space. “Penso che lo vedremo alla Nasa e al Dipartimento della Difesa”, ha dichiarato.

Questo potrebbe dare nuova vita a una serie di aziende spaziali statunitensi. I fornitori di servizi commerciali di osservazione della Terra via satellite hanno fatto passi da gigante, come dimostrano le splendide immagini fornite da Maxar e Planet Labs sui primi giorni dell’invasione russa dell’Ucraina. Ma la redditività è stata elusiva.

Parte del problema, secondo gli analisti, è stata l’esitazione delle agenzie di sicurezza nazionale degli Stati Uniti a ridurre la loro dipendenza dai sistemi di proprietà del governo per le comunicazioni, l’osservazione della Terra e il monitoraggio dei satelliti e degli oggetti in orbita.

La diffidenza del governo per i servizi commerciali

In un rapporto di maggio del Defense Science Board del Pentagono si legge: “Il governo diffida dell’affidabilità a lungo termine dei servizi commerciali, soprattutto in caso di crisi acuta”. Un esempio su tutti: la decisione di Musk di impedire all’esercito ucraino di utilizzare Starlink nel 2022 per lanciare un attacco alla Crimea occupata. Il miliardario ha dichiarato di temere che ciò avrebbe provocato una risposta nucleare da parte della Russia.

Le preoccupazioni per l’inaffidabilità degli Stati Uniti con Trump di nuovo al potere, così come questo tipo di imprevedibilità da parte di Musk, probabilmente indurranno altri Paesi ad accelerare i loro sforzi per sviluppare capacità di lancio e satellitari indipendenti, ha detto Manber, che incontra regolarmente le agenzie spaziali straniere. “Ognuno di loro è preoccupato di dipendere dagli Stati Uniti per l’accesso allo spazio”.

