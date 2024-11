Cosa sappiamo del Dipartimento per l’efficienza del governo di Elon Musk

Il ruolo dell’uomo più ricco del mondo Elon Musk nell’imminente amministrazione Trump si fa sempre più chiaro: il presidente eletto lo ha incaricato di guidare il Dipartimento per l’efficienza del governo e, sebbene non si sappia ancora esattamente di cosa si occuperà la commissione, i post sui social media e i rapporti hanno accennato a quali funzioni governative saranno i primi obiettivi degli sforzi di razionalizzazione.

Aspetti principali

Musk, insieme al collega miliardario ed ex candidato presidenziale del GOP Vivek Ramaswamy , guiderà l’ufficio Doge , ha annunciato Trump, con il nome che sembra un cenno al meme del cane “doge” spesso citato da Musk.

, guiderà l’ufficio , ha annunciato Trump, con il nome che sembra un cenno al meme del cane “doge” spesso citato da Musk. Nonostante il nome, la commissione guidata dal miliardario non si propone come un’agenzia governativa ufficiale, ma piuttosto come un comitato consultivo che “fornirà consigli e indicazioni dall’esterno del governo”, ha scritto Trump, che ha stabilito che gli obiettivi primari del dipartimento sono “smantellare la burocrazia governativa, ridurre le normative in eccesso, tagliare le spese inutili e ristrutturare le agenzie federali”.

Trump ha detto che la commissione si concluderà entro il 4 luglio 2026 , anche se Musk ha scritto sulla sua piattaforma di social media X che si aspetta di “fare molto prima”.

, anche se Musk ha scritto sulla sua piattaforma di social media X che si aspetta di “fare molto prima”. I dettagli sono scarsi su come opererà esattamente la Doge e non è chiaro quanti fondi riceverà la commissione stessa, ma i recenti post sui social media e il materiale della campagna elettorale forniscono alcune indicazioni.

Ramaswamy ha chiesto un “massiccio ridimensionamento”, mentre Musk si è detto favorevole a una riduzione di circa il 75% del numero di agenzie federali statunitensi”, anche se qualsiasi modifica radicale dei finanziamenti dovrebbe essere approvata dal Congresso.

L’account X ufficiale del dipartimento è stato aperto mercoledì scorso con il nome appropriato di @DOGE. “Facciamo gli straordinari per garantire che i soldi delle vostre tasse siano spesi con saggezza!”, si leggeva nel primo post dell’account.

In una recente apparizione al podcast Joe Rogan Experience, Musk ha detto che spera di “ridurre le agenzie governative in modo che siano molto più piccole” e di “attenersi solo a ciò che il Congresso ha autorizzato”, chiedendo anche massicci pacchetti di licenziamento per i dipendenti statali colpiti da una potenziale epurazione (“un paio di anni di stipendio”) e prevedendo che “l’America sarà fritta” se il governo non ridurrà le spese.

Una nuova app per smartphone

Musk e Ramaswamy hanno discusso la realizzazione di un’applicazione per smartphone che consenta agli americani di pagare le tasse online, come ha riferito il Washington Post, citando fonti anonime. Musk ha spesso attaccato l’Internal Revenue Service, chiedendo di “semplificare il codice fiscale”.

Citazioni importanti

“Una formula ragionevole per sistemare il governo degli Stati Uniti: tagli in stile Milei, con gli steroidi”, ha scritto Ramaswamy, riferendosi al presidente argentino Javier Milei, l’alleato di Musk che , da quando è salito al potere l’anno scorso, ha tagliato la spesa annuale del suo Paese del 32%.

Cercasi personale

In un post su X della scorsa settimana, la commissione ha chiesto ai singoli di candidarsi per entrare a far parte del gruppo. “Abbiamo bisogno di rivoluzionari dal quoziente intellettivo super elevato, disposti a lavorare più di 80 ore a settimana per ridurre i costi”, ha dichiarato il dipartimento, invitando i candidati interessati a inviare il proprio curriculum direttamente al Doge tramite messaggio diretto su X.

Cosa potrebbe essere tagliato?

Musk intende ridurre la Federal Trade Commission, l’Internal Revenue Service, il Dipartimento di Giustizia e la Securities and Exchange Commission, come riporta il Wall Street Journal, citando due fonti che hanno discusso i piani con Musk.

La settimana scorsa, il miliardario ha anche appoggiato un’analisi del New York Post che individuava diverse aree in cui ridurre potenzialmente le spese, da quelle più ingenti, come i miliardi di dollari spesi annualmente per mantenere il governo inutilizzato, a spese più dubbie e di minore entità, come un esborso di 20.600 dollari nel 2022 per una mostra sulla diversità, l’equità, l’inclusione e l’accessibilità in Ecuador.

Fatti sorprendenti

Il mese scorso, Musk ha dichiarato di essere in grado di individuare “almeno 2.000 miliardi di dollari” di tagli al bilancio del governo federale, che ammonta a 6.75 miliardi di dollari. Ma Scott Bessent, il favorito per il ruolo economico di segretario al Tesoro nel gabinetto di Trump, ha espresso scetticismo su questa dichiarazione, dicendo a Forbes la scorsa settimana che “non è sicuro di come siano arrivati a quel numero”.

Cosa significa il Doge per Tesla?

In qualità di consulente esterno del governo federale, Musk non dovrà cedere alcun investimento o dimettersi da alcuna posizione in aziende private. Ciò significa che l’imprenditore potrà continuare a svolgere normalmente la sua attività di ad e di maggiore azionista individuale di Tesla, azienda di veicoli elettrici da 1.000 miliardi di dollari, di SpaceX, azienda aerospaziale e di comunicazione da 210 miliardi di dollari, e di xAI, startup di intelligenza artificiale generativa da 40 miliardi di dollari.

“Anche se Musk avrà ora un altro ruolo da bilanciare insieme alla sua miriade di altri ruoli in Tesla/SpaceX/xAI, crediamo che i maggiori benefici per l’imprenditore e Tesla superino di gran lunga gli aspetti negativi”, ha scritto Dan Ives, analista di Wedbush, in una nota inviata ai clienti la scorsa settimana.

Le azioni di Tesla sono salite di oltre il 30% dopo le elezioni. Il fatto che Musk abbia preso di mira la FTC, l’IRS, il DoJ e la SEC con la sua commissione per la riduzione dei costi mette in discussione i potenziali conflitti d’interesse, dal momento che queste sono le agenzie principali che regolerebbero e indagherebbero sulle sue società.

Le critiche

“L’Ufficio per l’efficienza del governo è partito alla grande con una leadership divisa: due persone per fare il lavoro di una sola persona. Sì, questo sembra davvero efficiente”, ha scritto la senatrice Elizabeth Warren, D-Mass. in un post su X, che ha ricevuto più di 150.000 like.

A margine

Dogecoin, la criptovaluta meme token notoriamente propagandata da Musk, è in rialzo di circa il 10% da quando Trump ha annunciato la commissione Doge. Parte di un più ampio rally delle criptovalute, Dogecoin è salita di oltre il 100% dalla notte delle elezioni, superando il guadagno del 35% del bitcoin, di gran lunga l’asset digitale di maggior valore.

Si tratta della sesta criptovaluta di maggior valore al mondo, con una capitalizzazione di mercato di 57 miliardi di dollari, superiore a quella delle società pubbliche Delta Airlines, Ford o Kraft Heinz. “Il nome più divertente è Doge”, ha detto Musk a Rogan parlando della nuova commissione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .