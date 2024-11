Inarrestabile Musk: la sua xAI ora vale 50 miliardi di dollari

La startup di intelligenza artificiale di Elon Musk, xAI, ha comunicato agli investitori di aver raccolto 5 miliardi di dollari in un nuovo round di finanziamento. Secondo il Wsj, la valutazione di xAI arriverebbe così a 50 miliardi di dollari, più del doppio rispetto alla valutazione di qualche mese fa.

Aspetti principali

Secondo fonti riportate dal Journal, parteciperanno a questo round di finanziamento il Qatar Investment Authority (il fondo sovrano del Qatar) e società di investimento come Valor Equity Partners, Sequoia Capital e Andreessen Horowitz .

(il fondo sovrano del Qatar) e società di investimento come e . Questo nuovo finanziamento porta il totale raccolto da xAI nel 2024 a 11 miliardi di dollari .

. Come raccontato, poche settimane fa xAI stava raccogliendo fondi sulla base di una valutazione di 40 miliardi di dollari.

Lo scorso marzo, dopo una raccolta di 6 miliardi di dollari, xAI era stata valutata 24 miliardi.

Il percorso di xAI

Lanciata nel luglio del 2023, xAI utilizzerà parte dei nuovi fondi per acquistare 100.000 chip Nvidia, necessari per l’addestramento dei suoi modelli di intelligenza artificiale. La startup ha recentemente rivelato agli investitori che i suoi ricavi annualizzati hanno raggiunto i 100 milioni di dollari. Il prodotto principale di xAI è Grok, un chatbot disponibile per gli abbonati premium di X. Di recente, Grok è stato reso disponibile anche per clienti aziendali.

Uno degli obiettivi principali di di Musk è superare OpenAI, la società che ha co-fondato nel 2015 e creatrice di ChatGPT. Musk ha intentato una causa contro OpenAI e il suo CEO, Sam Altman, per presunte violazioni di antitrust e frode, accuse che OpenAI ha definito prive di fondamento. OpenAI è stata valutata 157 miliardi di dollari nel suo ultimo round di finanziamento, concluso a ottobre.

Il patrimonio di Musk

Intanto, Musk non è mai stato così ricco. Il patrimonio netto del fondatore di xAI, alla chiusura del mercato di venerdì, è arrivato alla cifra record di 321,7 miliardi di dollari, registrando un aumento di 7 miliardi di dollari. E ora, con il boom di xAI, che è salita a 50 miliardi di dollari, Musk si è arricchito di altri 13 miliardi di dollari, portando il suo patrimonio netto a 334,3 miliardi di dollari. La ricchezza di Musk è ora di circa 70 miliardi di dollari in più rispetto al giorno delle elezioni.

