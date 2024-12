Il titolo di Tesla ai massimi da quasi tre anni. Ed Elon Musk guadagna altri 14 miliardi

L’ultima impennata del titolo di Tesla ha portato il prezzo delle azioni al massimo dell’ultimo anno, aggiungendo altri 14 miliardi di dollari al patrimonio di Elon Musk. Alcuni analisti rimangono ottimisti sul futuro della compagnia controllata dalla persona più ricca del mondo, specie sotto un’amministrazione Trump, che potrebbe portare un alleggerimento normativo.

I fatti chiave

Le azioni di Tesla sono cresciute di oltre il 3,6%, fino a raggiungere i 370 dollari intorno alle 11.20 (ora della costa orientale statunitense) di giovedì 5 dicembre. La crescita è seguita a quella dell’1,8% nelle contrattazioni di mercoledì 4.

Giovedì il titolo è cresciuto fino al 4,5%, tanto da toccare i 375,43 dollari , il livello più alto raggiunto dal 5 gennaio 2022.

, il livello più alto raggiunto dal 5 gennaio 2022. Il valore della quota di Musk in Tesla – circa il 12% – è salito dai 251,2 miliardi di dollari di mercoledì ai 265,5 miliardi di giovedì. Nella classifica delle persone più ricche del mondo, Musk ha così un vantaggio di oltre 110 miliardi su Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, che è secondo.

La crescita di questa settimana, che ha visto anche un balzo del 3,5% lunedì 2 dicembre, è arrivata in un clima di ottimismo sul titolo di Tesla: gli analisti della società di investimento Stifel hanno aumentato il prezzo obiettivo delle azioni da 287 a 411 dollari. È la cifra più alta tra i 45 prezzi obiettivo fissati dagli analisti monitorati da FactSet.

Il contesto

Le azioni di Tesla sono salite di oltre il 47% dal 5 novembre, il giorno prima delle elezioni presidenziali, in quello che l’analista di Stifel Stephen Gengaro ha definito “un mese folle” per il titolo. Il rapporto di Musk e il suo coinvolgimento nell’amministrazione del prossimo presidente “fanno ben sperare per il futuro di Tesla”, ha scritto Gengaro, che ha aggiunto che Tesla ha “un percorso più agevole” verso l’approvazione dei suoi programmi di guida autonoma e semi-autonoma Full Self Driving e dei robotaxi a guida autonoma.

L’elemento contrario

A dispetto dell’ottimismo di Stifel, la stessa società di investimento ha dichiarato che le azioni di Tesla sono “chiaramente molto sopravvalutate” se si considera l’azienda come “una casa automobilistica”. Gengaro ha scritto che Tesla “chiaramente non è solo un produttore di auto”: la sua capitalizzazione di mercato di 1.100 miliardi è superiore alla somma delle capitalizzazioni delle altre dieci case automobilistiche quotate di maggiore valore.

Un fatto collegato

Negli ultimi mesi Bezos, che ha un patrimonio stimato in 233,4 miliardi di dollari, si è alternato più volte con il presidente di Oracle, Larry Ellison, nella posizione di seconda persona più ricca del mondo. Ellison ha conquistato il secondo posto il 14 settembre, in seguito a una crescita del titolo di Oracle, ma il controsorpasso di Bezos è avvenuto il 1 novembre. I due si sono alternati più volte il 14 novembre, per via delle oscillazioni dei titoli di Amazon e Oracle in quella data. Giovedì 5 dicembre Ellison aveva un patrimonio stimato in 230,8 miliardi.

