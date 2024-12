Meta ha donato 1 milione di dollari al fondo per l’insediamento di Donald Trump

Meta ha donato 1 milione di dollari al fondo per la cerimonia di insediamento del presidente eletto Donald Trump. Questo gesto, confermato dalla stessa azienda a vari organi di stampa, arriva poche settimane dopo il discusso incontro tra il ceo di Meta, Mark Zuckerberg, e Trump nella residenza di Mar-a-Lago.

Aspetti principali

Secondo il Wall Street Journal, che ha riportato per primo la notizia, il team di Zuckerberg aveva informato lo staff di Trump della volontà di fare una donazione al fondo prima della cena tra il presidente eletto e Zuckerberg a Mar-a-Lago.

tra il presidente eletto e Zuckerberg a Mar-a-Lago. Meta ha confermato al Journal di aver effettuato la donazione, ma non ha fornito ulteriori dettagli sui motivi alla base della scelta.

Secondo i documenti ufficiali, Meta non aveva contribuito ai fondi per l’inaugurazione né nel 2017 (Trump) né nel 2021 (Biden).

per l’inaugurazione né nel 2017 (Trump) né nel 2021 (Biden). Secondo la Commissione Elettorale Federale, le aziende possono donare ai comitati inaugurali senza limiti di contributo.

Il New York Times ha riportato che il comitato per la cerimonia di insediamento di Trump offre un accesso privilegiato ai donatori che contribuiscono con almeno 1 milione di dollari.

I dettagli

Secondo il Times, i donatori che contribuiscono con almeno 1 milione di dollari riceveranno tra i sei e gli otto biglietti per diversi eventi inaugurali previsti tra il 17 e il 20 gennaio e sei biglietti per la cerimonia di insediamento del 20 gennaio. I maggiori donatori potranno inoltre partecipare a un ricevimento con i membri del gabinetto nominati da Trump e a una cena con il vicepresidente eletto JD Vance e sua moglie Usha Vance il 18 gennaio. Il giorno seguente, i donatori principali avranno l’opportunità di cenare con Trump e sua moglie Melania. Non è chiaro se Zuckerberg o altri dirigenti di Meta parteciperanno a questi eventi.

L’incontro

Alla fine di novembre Zuckerberg ha incontrato Trump nella residenza di Mar-a-Lago in Florida, in un gesto visto come un tentativo di sanare i rapporti tesi con il presidente eletto. All’epoca, un portavoce di Meta ha dichiarato che Zuckerberg era “grato per l’invito a cenare con il presidente Trump e… incontrare membri del suo team per discutere dell’amministrazione entrante”. Stephen Miller, che ricoprirà il ruolo di vice capo di gabinetto per le politiche sotto l’amministrazione Trump, ha confermato l’incontro durante un’intervista rilasciata a Fox News. Miller ha dichiarato al conduttore Brian Kilmeade che Zuckerberg ha “chiarito di voler sostenere il rinnovamento dell’America sotto la guida di Trump” e vede il presidente eletto come un “agente di cambiamento e prosperità.”

Sullo sfondo

Il rapporto tra Trump e Meta è stato a lungo conflittuale, specialmente dopo che gli account Facebook e Instagram del tycoon erano stati sospesi a seguito dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio. Trump aveva reagito con rabbia alla sospensione, definendola “un insulto” agli americani che avevano votato per lui, aggiungendo: “Non dovrebbero poterla far franca con questa censura: alla fine vinceremo noi.” Sebbene gli account di Trump siano stati ripristinati all’inizio del 2023, il presidente eletto ha continuato a criticare l’azienda e Zuckerberg. A marzo, Trump si è opposto alla messa al bando per la cinese TikTok – che aveva sostenuto durante il suo primo mandato – e ha dichiarato di considerare Facebook una minaccia più grave, definendolo “un nemico del popolo”. A luglio, Trump ha attaccato il ceo di Meta in un post su Truth Social, promettendo di “perseguire i responsabili di frodi elettorali, incarcerandoli per lunghi periodi di tempo”. Ha concluso poi il post con: “Zuckerbucks, stai attento!”.

