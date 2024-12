Intesa Sanpaolo e Campus Bio-Medico insieme per un osservatorio sulla salute globale

Un nuovo tappa nel percorso di partnership strategica tra Intesa Sanpaolo e l’Università Campus Bio-Medico di Roma: nasce l’Osservatorio sulle life science e la salute globale. La collaborazione, già attiva da anni, si pone l’obiettivo di promuovere il merito, sostenere l’internazionalizzazione, contrastare la fuga dei cervelli e creare sinergie tra università e tessuto industriale in diversi settori chiave. Particolare attenzione alle scienze della vita, che rappresentano un trend cruciale per il nostro Paese, in un contesto globale in costante trasformazione. “Il settore delle life science presenta un potenziale di grande attenzione a livello globale”, spiega Elisa Zambito Marsala, responsabile della struttura Education ecosystem and Global value programs di Intesa Sanpaolo, “e sta vivendo un momento trasformativo senza precedenti, grazie all’applicazione di nuove tecnologie, come l’IA, che nel campo farmaceutico e dei dispositivi medici vede un aumento di oltre il 100% nel suo impiego per attività di ricerca e sviluppo. L’Italia si conferma protagonista in questo scenario, occupando il secondo posto in Europa per la qualità della ricerca accademica. Con oltre 5.500 aziende attive, il nostro Paese si posiziona come hub di innovazione e competitività internazionale” Uno strumento per il Paese

In questo contesto è nato l’Osservatorio, che si propone di analizzare le sfide nazionali e globali in questo ambito. “Uno strumento che contribuirà a dare distintività al nostro Paese”, afferma Leandro Pecchia, professore e direttore dell’Osservatorio sulla global health. “Grazie al coinvolgimento delle più importanti aziende che operano in questo settore, diventerà uno strumento a disposizione del Paese. Puntiamo a facilitare la costruzione di un ecosistema collaborativo che favorisca relazioni e sinergie tra i principali attori dell’innovazione in ambito sanitario”.

Il progetto è un elemento chiave della strategia di Intesa SanPaolo. “Enormi le potenzialità di questo settore”, spiega Zambito Marsala, “che si rivela come uno dei trend trasformativi a più alto impatto per il nostro Paese. Da qui l’impegno della nostra banca su questo tema. Con questo osservatorio ci proponiamo di analizzare le sfide nazionali e globali, sostenendo al contempo l’adozione responsabile e sostenibile di tecnologie innovative, e quindi generando ricadute tangibili per le industrie italiane e per attrarre risorse internazionali”. Il potenziale impatto

Anche Andrea Rossi, ad e direttore generale dell’Università, ribadisce l’importanza della partnership con la banca e l’impatto sul sistema Paese, “esempio di sinergia tra il mondo accademico e il tessuto industriale, produttivo e dei servizi”. Cosi come il rettore Eugenio Guglielmelli, che evidenzia come “nel prossimo futuro si preveda un incremento delle richieste di profili professionali specializzati nell’ambito delle life science, che accentuerà l’importanza di percorsi di alta formazione che offrano un’integrazione completa di conoscenze e competenze, adottando un approccio multidisciplinare”.

Il progetto si inserisce in una più ampia strategia della banca su tutto il territorio nazionale. “Intesa Sanpaolo”, conclude Zambito Marsala, “attribuisce da sempre grande importanza ai progetti che promuovono l’educazione, la crescita culturale e civile della società. Elementi come il sostegno alla ricerca, l’innovazione e la sostenibilità sono valori radicati nella sua storia e visione futura. In qualità di banca sistemica, Intesa Sanpaolo non si limita al ruolo di partner finanziario, ma si propone come partner strategico, capace di creare valore per le persone, le imprese e le comunità in cui opera, in un’epoca caratterizzata da rapidi cambiamenti e da sfide globali di grande portata. Tra i trend che stanno trasformando il mondo figurano la transizione digitale, accelerata dall’intelligenza artificiale, la space economy, la blue economy e le life sciences. Per rispondere a queste sfide Intesa Sanpaolo sviluppa iniziative strategiche di ampio raggio. Tra queste, la creazione di osservatori in collaborazione con prestigiose università, percorsi di education rivolti a migliaia di studenti in tutta Italia e partnership con attori di rilevanza nazionale e internazionale”.

