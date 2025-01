I 10 più ricchi del mondo hanno perso più di 30 miliardi in un giorno

Martedì 7 gennaio è stato un giorno pessimo per molti degli uomini più ricchi del mondo. Otto dei primi dieci della classifica dei miliardari di Forbes hanno visto i loro patrimoni diminuire, per una perdita totale di 34,4 miliardi di dollari. Colpa del ribasso di Wall Street (-1,1%), e in particolare dei titoli tecnologici, con il Nasdaq che ha ceduto l’1,9%.

Quanto hanno perso i più ricchi del mondo

A perdere più di tutti è stato Elon Musk, con 9,4 miliardi di dollari, soprattutto a causa del -4% di Tesla, di cui possiede circa il 12%. Ora suo patrimonio, che pochi giorni fa si aggirava sui 440 miliardi, è di 415,8.

Peggio di Tesla ha fatto Nvidia, che ha perso il 6,6% e ha fatto precipitare di 8 miliardi il patrimonio del suo fondatore, Jensen Huang (122,3 miliardi di dollari). Abbastanza per fargli cedere la nona posizione nella classifica dei miliardari all’ex amministratore delegato di Microsoft Steve Ballmer (124,5 miliardi), che pure ha perso 1,2 miliardi.

La terza perdita più marcata è stata quella del fondatore di Amazon Jeff Bezos, seconda persona più ricca del mondo, il cui patrimonio è diminuito di 5 miliardi di dollari (ora è di 236 miliardi). Perdite simili per Mark Zuckerberg di Meta (-4,2 miliardi), terzo in classifica con 213,5 miliardi, e il quarto, Larry Ellison di Oracle (-4,6 miliardi), quarto con 204,4 miliardi. In ribasso anche le fortune personali di Larry Page e Sergey Brin, fondatori di Google (-1 miliardo circa per entrambi), che sono sesto e settimo nella graduatoria dei più ricchi, con 160,9 e 153,5 miliardi.

Arnault e Buffett in controtendenza

Tra i primi dieci miliardari della classifica di Forbes, le uniche eccezioni sono Bernard Arnault e Warren Buffett. Il fondatore del gruppo del lusso Lvmh, quinta persona più ricca del mondo e prima al di fuori degli Stati Uniti, ha guadagnato 1,7 miliardi di dollari e ha portato il suo patrimonio a 170,5 miliardi. La fortuna di Buffett, ottavo in classifica, è aumentata invece di circa 400 milioni ed è ora di 141,2 miliardi.

La classifica dei miliardari

Di seguito la classifica delle dieci persone più ricche del mondo. Tutti i patrimoni sono espressi in dollari e aggiornati alle 10 di mercoledì 8 gennaio. Tra parentesi le variazioni registrate il 7 gennaio.

1 | Elon Musk

Patrimonio: 415,8 miliardi (-9,4 miliardi)

2 | Jeff Bezos

Patrimonio: 236 miliardi (-5 miliardi)

3 | Mark Zuckerberg

Patrimonio: 213,5 miliardi (-4,2 miliardi)

4 | Larry Ellison

Patrimonio: 204,4 miliardi (-4,6 miliardi)

5 | Bernard Arnault e famiglia

Patrimonio: 170,5 miliardi (+1,7 miliardi)

6 | Larry Page

Patrimonio: 160,9 miliardi (-1 miliardo)

7 | Sergey Brin

Patrimonio: 153,5 miliardi (-956 milioni)

8 | Warren Buffett

Patrimonio: 141,2 miliardi (+404 milioni)

9 | Steve Ballmer

Patrimonio: 124,5 miliardi (-1,2 miliardi)

10 | Jensen Huang

Patrimonio: 122,3 miliardi (-8 miliardi)

