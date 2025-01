Apple, risultati record anche se le vendite di iPhone e Cina sono inferiori alle previsioni

Apple, l’azienda di maggior valore al mondo, ha pubblicato i suoi risultati finanziari, in linea con le previsioni di Wall Street tranne per le vendite in Cina e per i suoi iPhone.

Fatti principali

Apple ha registrato record di fatturato e utile netto negli ultimi tre mesi del 2024, quasi in linea con le previsioni degli analisti, secondo FactSet: i suoi utili per azione di $ 2,41 sono stati oltre le attese di $ 2,35, superando il record stabilito nel quarto trimestre solare del 2023. Il suo fatturato di $ 124,3 miliardi è stato superiore alle previsioni di $ 124,26 miliardi, battendo il record stabilito nel quarto trimestre solare del 2021.

sono stati oltre le attese di $ 2,35, superando il record stabilito nel quarto trimestre solare del 2023. Il suo fatturato di miliardi è stato superiore alle previsioni di $ 124,26 miliardi, battendo il record stabilito nel quarto trimestre solare del 2021. Apple ha registrato 69,1 miliardi di dollari di vendite di iPhone lo scorso trimestre, con il lancio del nuovo modello iPhone 16 con intelligenza artificiale, al di sotto delle stime di 70,7 miliardi di dollari, in calo rispetto all’ultimo trimestre solare del 2023.

di vendite di iPhone lo scorso trimestre, con il lancio del nuovo modello iPhone 16 con intelligenza artificiale, al di sotto delle stime di 70,7 miliardi di dollari, in calo rispetto all’ultimo trimestre solare del 2023. Le vendite di Apple in Cina hanno però deluso le previsioni di Wall Street, attestandosi a 18,5 miliardi di dollari, al di sotto delle stime di 20,9 miliardi di dollari, con un calo dell’11% anno su anno.

hanno però deluso le previsioni di Wall Street, attestandosi a 18,5 miliardi di dollari, al di sotto delle stime di 20,9 miliardi di dollari, con un calo dell’11% anno su anno. La crescita complessiva delle vendite del 4% anno su anno e la crescita dell’utile netto del 10% di Apple derivano in gran parte dalla crescita della divisione servizi dell’azienda, che comprende la maggior parte delle offerte non-device di Apple, tra cui App Store, AppleCare e Apple Music .

e . La divisione servizi ha portato un record di 26,3 miliardi di dollari di fatturato trimestrale, con un aumento del 14% anno su anno.

Le azioni Apple sono scese dello 0,7% prima della trimestrale di giovedì e sono scese leggermente di più nelle contrattazioni subito dopo la pubblicazione, rimanendo in rialzo di oltre il 5% questa settimana. Il produttore di iPhone è emerso come un improbabile vincitore dal tumulto del mercato azionario dovuto al rilascio del modello di intelligenza artificiale DeepSeek in Cina.

La citazione

“Nei mercati in cui abbiamo lanciato Apple Intelligence, le performance hanno superato i mercati in cui non lo abbiamo fatto”, un “indicatore positivo” per le future vendite di iPhone. Intanto, i sistemi operativi Apple pronti per l’intelligenza artificiale vengono lanciati nei principali paesi come Cina e India, ha affermato il ceo di Apple Tim Cook durante la conference call post trimestrale. L’ottimismo di Cook per l’iPhone ha contribuito a far salire le azioni Apple del 3% dopo l’orario di chiusura.

A margine

La trimestrale di Apple è uscito 24 ore dopo che un trio di altre aziende tech americane ha riportato i propri risultati trimestrali, con una risposta mista da parte degli investitori. Le azioni Microsoft sono scese del 6% giovedì dopo che la seconda azienda più preziosa al mondo non ha raggiunto le previsioni nella sua unità di cloud computing Azure, dirigendosi verso la sua peggiore perdita giornaliera dal 2022. Le azioni di Meta e Tesla hanno guadagnato ciascuna circa il 2% dopo che Meta ha superato le previsioni di vendite e profitti. Tesla ha, inoltre, fornito una visione rialzista sulla produzione per i suoi prossimi veicoli, nonostante sia stata ben al di sotto delle proiezioni degli analisti.

Contrarian

I risultati contrastanti riflettono “preoccupazione in vista degli utili” espressa dagli analisti di JPMorgan guidati da Samik Chatterjee, in una recente nota ai clienti. Il gruppo JPMorgan ha delineato una serie di preoccupazioni che incombe sul trimestre: calo della quota di mercato dell’iPhone in Cina, “trazione limitata” per le funzionalità di intelligenza artificiale sugli iPhone finora e venti contrari sui cambi poiché il recente apprezzamento del dollaro rende i prodotti americani più costosi all’estero. La Cina ha rappresentato il 17% dei ricavi di Apple nel suo anno fiscale 2024 conclusosi a settembre.

