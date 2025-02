Apple vuole investire 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti. E creare 20.000 posti di lavoro

Apple ha annunciato che investirà più di 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni, compresi i piani per costruire una nuova fabbrica e assumere 20.000 persone nel paese. L’annuncio arriva pochi giorni dopo che il ceo Tim Cook ha incontrato il presidente Donald Trump.

Fatti principali

In un comunicato stampa, Cook ha affermato che il nuovo “impegno da 500 miliardi di dollari” dell’azienda include il raddoppio del suo “Advanced Manufacturing Fund” da 5 miliardi di dollari a 10 miliardi di dollari e la costruzione di un nuovo “impianto di produzione avanzato a Houston”.

La fabbrica di Houston verrà utilizzata per produrre server che l’azienda prevede di distribuire per supportare la sua piattaforma di intelligenza artificiale, Apple Intelligence.

L' Advanced Manufacturing Fund ampliato, che l'azienda ha annunciato per la prima volta nel 2017 per supportare "posti di lavoro altamente qualificati nel settore manifatturiero", include un "impegno multimiliardario" per il nuovo impianto di produzione del produttore di chip Tsmc in Arizona.

L'investimento coprirà anche la creazione di un'accademia nel Michigan per "formare la prossima generazione di produttori statunitensi", ulteriori investimenti in ricerca e sviluppo e "produzioni Apple TV+ in 20 stati".

Nel tentativo di espandere la sua offerta di intelligenza artificiale, la società ha affermato che amplierà la capacità del suo data center in North Carolina, Iowa, Oregon, Arizona e Nevada.

Delle 20.000 persone che Apple prevede di assumere nei prossimi anni, la società ha affermato che una “vasta maggioranza” di loro sarà “concentrata su R&S, ingegneria del silicio, sviluppo software, intelligenza artificiale e apprendimento automatico”.

Cosa è successo durante l’incontro tra Cook e Trump?

Cook ha incontrato il presidente la scorsa settimana tra le preoccupazioni sul potenziale impatto che i suoi dazi sulle importazioni avrebbero avuto sui prodotti Apple. Trump è sembrato rivelare i piani di Cook venerdì durante il suo intervento alla Governors Working Session. Nel suo discorso, Trump ha menzionato l’incontro con Cook e ha detto “sta investendo centinaia di miliardi di dollari… Spero che l’abbia annunciato, spero di non averlo annunciato io. Ma che diavolo, tutto quello che faccio è dire la verità… Questo è quello che mi ha detto ora, deve farlo, giusto?”.

Il presidente ha poi menzionato che la società ha interrotto i suoi piani di costruire due stabilimenti di produzione in Messico e che “li costruiranno qui invece, perché non vogliono pagare dazi. I dazi sono incredibili”.

La citazione

In un post su Truth Social dopo l’annuncio di Apple, Trump ha scritto: “APPLE HA APPENA ANNUNCIATO UN INVESTIMENTO RECORD DA 500 MILIARDI DI DOLLARI NEGLI STATI UNITI D’AMERICA. IL MOTIVO, LA FEDE IN QUELLO CHE STIAMO FACENDO, SENZA LA QUALE, NON INVESTIRANNO DIECI CENTESIMI. GRAZIE TIM COOK E APPLE!!!”

A margine

Cook è stato uno dei numerosi fondatori e ceo di spicco della Silicon Valley che hanno partecipato all’insediamento di Trump il mese scorso. Altri partecipanti di spicco includevano lo stretto alleato di Trump e CEO di Tesla Elon Musk, il ceo di Meta Mark Zuckerberg, il fondatore di Amazon Jeff Bezos, il co-fondatore di Google Sergey Brin, il ceo di Google Sundar Pichai e il ceo di OpenAI Sam Altman.

Alcune settimane prima della cerimonia, Axios ha riferito che Cook ha donato 1 milione di dollari del suo patrimonio personale al fondo di insediamento di Trump. A dicembre dell’anno scorso, Cook ha incontrato Trump nella sua residenza di Mar-a-Lago durante una cena.

