La Berkshire Hathaway ai massimi storici. E il patrimonio di Warren Buffett sale di 6 miliardi di dollari

Le azioni Berkshire Hathaway hanno raggiunto un massimo storico lunedì, mentre Wall Street digeriva i conti del quarto trimestre della società, che includeva profitti operativi record e la 60a lettera annuale agli azionisti scritta dal ceo Warren Buffett, che si è arricchito ancora durante l’impennata di inizio settimana di Berkshire.

Fatti principali

Le azioni di Classe A di Berkshire sono salite del 4% a una chiusura di $ 747.765,75, mentre le azioni di Classe B “baby Berkshire” sono salite del 4,2% a $ 498,97, poiché entrambe le classi di azioni Berkshire hanno superato i massimi storici stabiliti il ​​27 novembre.

A guidare i guadagni è stato il report sul quarto trimestre di Berkshire pubblicato sabato, che ha registrato $ 47,4 miliardi di utili operativi esclusi i guadagni sugli investimenti nel 2024, un aumento del 27% rispetto al 2023 e $ 14,5 miliardi di utili operativi durante il quarto trimestre, un aumento del 71% anno su anno.

È stato il miglior giorno in più di tre mesi per Berkshire, che ha aggiunto $ 40 miliardi alla capitalizzazione di mercato, aumentata fino alla cifra record di $ 1.080 miliardi.

Berkshire ha ora superato Tesla, l’azienda di veicoli elettrici gestita dalla persona più ricca del mondo, Elon Musk, come settima società americana quotata di maggior valore.

Valutazione Forbes

Il patrimonio netto di Buffett è cresciuto di 6 miliardi di $ con l’aumento delle azioni della sua azienda, più di qualsiasi miliardario nella classifica in tempo reale di Forbes delle persone più ricche del mondo. La fortuna di 155 miliardi di $ di Buffett lo rende la sesta persona più ricca del pianeta, circa 225 miliardi di $ meno di Musk. Buffett è probabilmente il filantropo più prolifico di sempre, donando più di 60 miliardi di $ in beneficenza, secondo le stime di Forbes.

La citazione

Berkshire è “un titolo interessante in un contesto macroeconomico incerto”, ha osservato l’analista UBS Brian Meredith in una nota domenicale ai clienti, accennando all’ambiente operativo instabile degli Stati Uniti mentre il presidente Donald Trump rielabora l’economia, con l’aiuto di Musk.

Di quanto Berkshire ha superato il mercato?

In crescita del 10% da inizio anno, le azioni Berkshire hanno superato il guadagno del 2% dell’S&P 500. La società di Buffett ha superato il benchmark S&P 16 volte negli ultimi 25 anni.

In cifre

334 miliardi di dollari. Questa era la liquidità di Berkshire (liquidità e investimenti a breve termine) alla fine del 2024. “Nonostante ciò che alcuni commentatori attualmente considerano una straordinaria posizione di liquidità in Berkshire… gli azionisti di Berkshire possono stare tranquilli che investiremo per sempre una sostanziale maggioranza del loro denaro in azioni”, ha scritto Buffett nella lettera annuale del 2025.

A margine

A far salire il prezzo delle azioni Berkshire lunedì è stato anche un rally dal suo più grande investimento per valore totale, Apple. Le azioni del produttore di iPhone sono salite ai massimi del 2025 dopo che la società ha rivelato un investimento di 500 miliardi di dollari negli Stati Uniti nei prossimi quattro anni. Apple rappresenta circa il 25% del portafoglio pubblico di Berkshire e la società di Buffett possiede il 2% dei 3.700 miliardi di dollari della capitalizzazione di Apple.

Buffett e le tasse record

La bolletta fiscale da 26,8 miliardi di $ che Berkshire ha pagato all’Internal Revenue Service l’anno scorso è la più alta che qualsiasi azienda abbia mai pagato, secondo Buffett, che afferma che la sua azienda ha pagato il 5% di tutte le imposte aziendali nel 2024. Buffett ha effettivamente espresso gratitudine per aver pagato quella bolletta: “Berkshire non avrebbe ottenuto i suoi risultati in nessun luogo tranne che in America, mentre l’America avrebbe avuto tutto il successo che ha avuto se Berkshire non fosse mai esistita. Quindi grazie, Zio Sam”.

