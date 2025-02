Musk ritirerà l’offerta per OpenAI solo se la società rimarrà non-profit

Il miliardario Elon Musk abbandonerà la sua offerta da 97,4 miliardi di dollari per acquistare l’organizzazione non-profit che controlla OpenAI se la società abbandona la sua decisione di convertirsi in un’entità a scopo di lucro, afferma il suo team legale. Intanto, la faida tra Musk e il ceo di OpenAI Sam Altman, che ha rifiutato l’offerta iniziale di Musk, continua a intensificarsi.

Fatti principali

Se il consiglio di amministrazione di OpenAI fosse “pronto a preservare la missione dell’ente di beneficenza” e “togliere il segno ‘in vendita’ dai suoi asset” bloccando la conversione della società in un’entità a scopo di lucro, Musk ritirerà la sua offerta, hanno affermato i suoi avvocati in un documento ufficiale.

Musk ha presentato la sua offerta spontanea lunedì, sebbene Altman abbia bocciato la sua offerta, scrivendo su X: “no grazie, ma compreremo Twitter per 9,74 miliardi di dollari se vuoi”.

Se OpenAI diventa a scopo di lucro, “l’ente benefico deve essere compensato da quanto un acquirente indipendente pagherà per i suoi beni”, secondo la documentazione.

Nella documentazione, Musk ha accusato OpenAI di “anteporre i profitti alla sicurezza, trasferendo la sua tecnologia e mantenendola closed source” mentre “concentra” il potere dell’IA “nelle mani di Microsoft”, che ha investito miliardi in OpenAI negli ultimi anni.

OpenAI non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

La citazione

Musk, che secondo quanto riferito ha parlato giovedì tramite video al World Governments Summit di Dubai, ha affermato che ciò che OpenAI sta “cercando di fare ora è eliminare completamente l’organizzazione non profit, e questo sembra davvero andare troppo oltre”.

Critica principale

In un’intervista con Bloomberg, Altman ha affermato che OpenAI “non è in vendita” e ha definito l’offerta di Musk “l’ultima delle tattiche, molte, molte cause legali, ogni sorta di altre cose folli, ora questa” per Musk per “rallentarci”.

Background

Musk ha co-fondato OpenAI con Altman e altri nel 2015, sebbene Musk abbia affermato che l’azienda si è allontanata dal suo obiettivo fondante come no-profit per “beneficiare l’umanità nel suo insieme” pur essendo “libera da obblighi finanziari”. Musk ha citato in giudizio OpenAI l’anno scorso, sostenendo che l’azienda era diventata una “sussidiaria di fatto closed-source” di Microsoft, che ha investito 13 miliardi di dollari in OpenAI nel 2023.

Il ceo di Tesla ha poi ritirato la denuncia senza spiegazioni prima di rilanciare la causa nell’agosto 2024, sostenendo che Altman e il co-fondatore di OpenAI Greg Brockman hanno violato il contratto fondante dell’azienda sviluppando l’intelligenza artificiale per “profitti personali”.

OpenAI ha negato le affermazioni di Musk, scrivendo che la missione dell’azienda è quella di garantire che l’intelligenza artificiale “avvantaggi tutta l’umanità, il che significa sia creare una tecnologia sicura e vantaggiosa” sia “aiutare a creare benefici ampiamente distribuiti”. OpenAI afferma inoltre che Musk inizialmente aveva capito che era necessario lanciare un’entità a scopo di lucro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

