La xAI di Elon Musk ha presentato Grok 3: “È il chatbot più intelligente al mondo”

La xAI di Elon Musk ha svelato il suo nuovo modello di intelligenza artificiale, Grok 3, presentandolo come “il chatbot più intelligente sulla Terra”. Questa affermazione si basa sui primi test effettuati, con prove standardizzate in matematica, scienze e programmazione.

“Siamo entusiasti di presentare Grok 3, un modello che, a nostro avviso, rappresenta un salto in avanti straordinario rispetto a Grok 2, raggiunto in un lasso di tempo sorprendentemente breve”, ha dichiarato Musk durante una diretta su X. Nella stessa occasione, il team di xAI ha annunciato un nuovo prodotto, chiamato Deep Search, descritto come un “motore di ricerca di nuova generazione”. Grok 3 è stato reso disponibile per gli utenti premium di X e, tramite un abbonamento separato, per le versioni web e app.

Le caratteristiche

Come riporta Cnbc, intervenendo alla World Government Summit di Dubai la scorsa settimana, Musk aveva già definito Grok 3 “spaventosamente intelligente”, lodandone le avanzate capacità di ragionamento e sottolineando come, nei test interni, abbia superato tutti gli altri modelli esistenti.

“Questa potrebbe essere l’ultima volta che un’intelligenza artificiale è più performante di Grok”, ha affermato Musk, aggiungendo che il modello è stato addestrato utilizzando un’enorme quantità di dati sintetici ed è capace di riflettere sui propri errori per migliorare la propria coerenza logica. Secondo xAI, una versione preliminare di Grok 3 ha già ottenuto punteggi più alti rispetto ai concorrenti su Chatbot Arena, una piattaforma collaborativa che mette a confronto diversi modelli di intelligenza artificiale attraverso test anonimi.

Un futuro in continua evoluzione

Come spiega Reuters, alla fine della dimostrazione Musk ha rassicurato il pubblico sul continuo miglioramento del modello. “È importante sottolineare che questa è una versione beta: ci saranno imperfezioni iniziali, ma miglioreremo rapidamente, quasi quotidianamente,” ha dichiarato, aggiungendo che una funzione di assistenza vocale sarà introdotta in futuro.

Musk ha fondato xAI nel 2023, entrando in un mercato dominato da ChatGPT di OpenAI. A settembre OpenAI aveva presentato il suo modello più avanzato, o1, dotato di capacità di ragionamento e in grado di risolvere problemi complessi in ambiti scientifici, matematici e di programmazione.

