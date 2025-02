Sanremo 2025: l’intervista a Lucia Niespolo, editore e presidente di Radio Kiss Kiss

Durante il Festival di Sanremo 2025 Forbes Italia ha intervistato Lucia Niespolo, editore e presidente di Radio Kiss Kiss, per parlare del ruolo della radio durante la manifestazione e delle prospettive future. Radio Kiss Kiss, presente al Festival con una copertura dedicata, ha raccontato l’evento puntando a coinvolgere il pubblico sia in radio che sui social.

Nell’intervista, Niespolo ha condiviso il punto di vista dell’emittente su come Sanremo rappresenti una vetrina unica per sperimentare nuovi linguaggi e rafforzare il legame con gli ascoltatori. Ha inoltre anticipato alcuni progetti futuri per continuare ad adattarsi alle trasformazioni del mondo radiofonico e digitale. Niespolo ha inoltre parlato dell’ingresso di Kiss Kiss nella famiglia Rai (Rai è diventata concessionaria di pubblicità della radio) e del ruolo di Casa Kiss Kiss nel coinvolgimento del pubblico e dei potenziali clienti.

