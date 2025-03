Cassandra.app raccoglie 2 milioni di euro per rivoluzionare le strategie pubblicitarie con l’IA

Cassandra.app, startup italiana che ha sviluppato una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale per rivoluzionare le strategie pubblicitarie, ha chiuso un round di finanziamento da 2 milioni di euro. A guidarlo è stato Italian Founders Fund, con la partecipazione di investitori internazionali come la belga PitchDrive, l’italiana Webranking, la statunitense Mana Ventures e i business angel Lorenzo Lato (italiano) e Marco Di Pietro (svizzero).

Il capitale, ha fatto sapere la società in una nota, servirà a supportare l’espansione internazionale della piattaforma, progettata per ottimizzare il media mix e migliorare il ritorno sugli investimenti pubblicitari, e per accelerare lo sviluppo del suo Marketing Mix Modeling, integrando la tecnologia Meridian di Google entro tre mesi.

Che cos’è Cassandra.app

Cassandra.app è stata fondata nel 2023 ed è guidata dal cofondatore e amministratore delegato Gabriele Franco. I suoi algoritmi di machine learning sono in grado di analizzare automaticamente i dati pubblicitari, individuando allocazioni di budget inefficienti e suggerendo strategie più efficaci. Il sistema è in grado anche di predire l’impatto di future campagne. Cassandra.app si pone come partner indipendente per i brand, adotta le innovazioni più recenti di Google e di recente ha completato l’integrazione con Meta.

Nei primi 16 mesi dalla fondazione ha raggiunto un annual recurring revenue di 1 milione di euro ed è in atto. Analizza più di 500 milioni di euro di investimenti pubblicitari all’anno e collabora con più di 60 clienti a livello globale, tra cui Treedom, Verisure e Ferragamo.

“Il futuro non può basarsi su modelli obsoleti”

Franco ha definito il finanziamento “un passo avanti fondamentale”, perché permetterà di “rafforzare ulteriormente” il prodotto e “accelerare l’espansione nei mercati chiave” a livello globale. “Il futuro del marketing non può più basarsi su modelli obsoleti”, ha detto. “Grazie all’intelligenza artificiale e al machine learning, Cassandra.app permette ai brand di prendere decisioni basate sui dati e di ottimizzare i budget con precisione scientifica. Con questo nuovo finanziamento recluteremo i migliori talenti e accelereremo il nostro piano tecnico di 12 mesi e la nostra espansione commerciale”.

