Al via la terza edizione del Master UniVertis in Investment analyst per venture capital e private equity

Parte la terza edizione del Master in Investment analyst per venture capital e private equity di UniVertis. Il programma è pensato per formare i professionisti del futuro nel campo degli investimenti alternativi. Le lezioni si terranno a Napoli, presso Tecno Group in Riviera di Chiaia 270 e all’Hotel Majestic in Largo Vasto a Chiaia 68.

Il percorso formativo

“La nostra missione è formare i manager del futuro, dotandoli di competenze per affrontare le sfide degli investimenti nel private capital”, ha detto Amedeo Giurazza, fondatore e presidente di UniVertis. “Questa nuova 3a edizione, arricchita da project work, rappresenta una straordinaria opportunità per gli studenti di entrare in contatto con uno dei settori più dinamici e promettenti della finanza”.

Il master offre un percorso formativo di alto livello, focalizzato sull’approccio pratico e sulle dinamiche reali degli investimenti. I partecipanti acquisiranno competenze fondamentali per analizzare e valutare opportunità di investimento, gestire fondi e comprendere le dinamiche del capitale di rischio.

Con una durata di 15 mesi, il programma è rivolto a laureati e professionisti ambiziosi che desiderano approfondire le proprie conoscenze dei mercati finanziari e acquisire una preparazione pratica. Il master si distingue per la sua formula integrata che combina teoria, business case reali, seminari con esperti del settore e uno stage retribuito presso uno degli oltre 100 partner di UniVertis.

Caratteristiche del master

Il programma ha una durata complessiva di 13 mesi, suddivisi in 7 mesi di lezioni teoriche e attività pratiche, seguiti da 6 mesi di stage retribuito. I docenti sono professionisti ed esperti provenienti dalle principali realtà del private capital. Grazie alle partnership con fondi chiusi, società di investimento, boutique di m&a, banche d’affari, società di consulenza strategica e investitori istituzionali, il master offre ai partecipanti concrete opportunità di inserimento nel mercato del lavoro, oltre a favorire un prezioso networking professionale.

Il master ha l’obiettivo di formare professionisti altamente qualificati, capaci di supportare decisioni d’investimento strategiche ed efficaci. I partecipanti approfondiranno le tecniche di analisi finanziaria, due diligence e valutazione delle aziende target, acquisendo una visione completa degli strumenti e delle strategie utilizzate nel venture capital e nel private equity.

LEGGI ANCHE: A lezione di futuro con il nuovo master della Bocconi sull’intelligenza artificiale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .