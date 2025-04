Tata Capital verso l’Ipo: potrebbe essere la più grande quotazione indiana dell’anno

Tata Capital si sta preparando a quotarsi alla Borsa nazionale indiana (NSE) in quella che potrebbe rivelarsi la più grande offerta pubblica iniziale (IPO) del Paese nel 2025.

La divisione di servizi finanziari del Tata Group—uno dei più grandi conglomerati indiani, attivo in settori che vanno dalle compagnie aeree al software—prevede di raccogliere fino a 2 miliardi di dollari tramite l’Ipo, secondo quanto riportato da Bloomberg il mese scorso, citando fonti anonime.

Come parte del processo, Tata Capital ha presentato un prospetto informativo preliminare confidenziale (draft red herring prospectus), documento necessario per ottenere l’approvazione dell’autorità di vigilanza dei mercati finanziari in India, secondo quanto comunicato in una nota ufficiale alla Borsa venerdì scorso.

Tata Capital offre i propri servizi a privati, imprese e grandi aziende tramite oltre 900 filiali distribuite in tutto il territorio indiano, erogando prodotti finanziari come prestiti personali e per la casa, finanziamenti aziendali, microcredito, private equity e carte di credito.

L’azienda fa parte del Tata Group, il più antico conglomerato industriale dell’India, che il defunto Ratan Tata (scomparso lo scorso ottobre) ha trasformato in una vera potenza industriale. Durante i suoi due decenni di leadership, ha portato a termine acquisizioni globali, tra cui quella del produttore britannico di acciaio Corus Group nel 2007 e del marchio automobilistico di lusso Jaguar Land Rover l’anno successivo.

Tata Trusts detiene una partecipazione di maggioranza nel gruppo Tata, di cui fa parte anche la famiglia del miliardario Shapoor Mistry. Il trust sostiene iniziative nei settori arte, cultura, istruzione, sanità e sviluppo rurale.

