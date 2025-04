Gwynne Shotwell guida SpaceX verso una fortuna miliardaria

Il prezzo delle azioni di Tesla potrebbe crollare, mentre l’amministratore delegato miliardario Elon Musk persegue la sua attività secondaria al governo. Gli investitori, però, credono ancora nella sua società missilistica SpaceX. Questo ha reso Gwynne Shotwell una miliardaria.

Chi è Gwynne Shotwel

Secondo le stime di Forbes, Gwynne Shotwel, luogotenente di lunga data di Musk alla SpaceX, detiene una partecipazione dello 0,3% nell’azienda, in base ai conti dei suoi compensi azionari da parte degli investitori e dei primi dipendenti. Questa quota vale 1,2 miliardi di dollari dopo che la valutazione dell’azienda privata ha raggiunto i 350 miliardi di dollari a dicembre in seguito a una vendita di azioni da parte di insider. Shotwell ha rifiutato di commentare le stime di Forbes.

Per Shotwell, 61 anni, si tratta di una ricca ricompensa per la scommessa che ha fatto quando è entrata in SpaceX nel 2002 come dipendente numero 11, con il compito di guidare le vendite del razzo di Musk non ancora costruito. All’epoca, l’ingegnere meccanico formatosi alla Northwestern stava affrontando un divorzio, aveva due figli piccoli da accudire ed esitava a lasciare una posizione sicura in un piccolo costruttore di razzi.

L’arrivo di Musk

Ma Musk aveva investito 100 milioni di dollari in SpaceX con i proventi della vendita di PayPal e, dopo averci pensato su per un mese, Shotwell ha creduto nella sua visione di creare razzi riutilizzabili che potessero offrire un accesso allo spazio a basso costo. “L’ho chiamato al telefono e gli ho detto: ‘Sono un idiota del cazzo’”, ha raccontato Shotwell in un discorso tenuto alla Stanford University nel 2022. E lui, ridendo, mi disse: “Benvenuta nella squadra””. ”

Nel 2008, Musk la promosse alla guida del team come presidente e direttore operativo. Con l’attenzione di Musk divisa tra Tesla e le sue altre imprese, ha mantenuto l’ambiziosa azienda spaziale su un programma di sviluppo a rotta di collo e ha contribuito a renderla l’azienda missilistica dominante sulla Terra.

SpaceX

SpaceX è passata da otto lanci del suo razzo Falcon nel 2016 a ben 134 nel 2024. La più vicina, la cinese Casc, di proprietà statale, ne ha effettuati solo 48. SpaceX ha trasportato l’83% di tutti i satelliti messi in orbita nel mondo lo scorso anno, secondo un rapporto della società di consulenza BryceTech.

La maggior parte di questi sono stati i satelliti per le comunicazioni di SpaceX, che sono il motivo principale per cui gli investitori sono entusiasti dell’azienda.

SpaceX ha costruito una costellazione di 6.800 satelliti in orbita terrestre bassa che, alla fine dell’anno, fornivano servizi Internet a banda larga a 4,6 milioni di abbonati, con un aumento del 90% rispetto al 2023. SpaceX non condivide i dati finanziari, ma a novembre Shotwell ha dichiarato che Starlink avrebbe registrato un profitto per l’anno in corso.

“L’azienda ha un valore incredibile, credo, in questo momento, grazie a Starlink”, ha detto alla Baron Investment Conference. “Starlink aggiungerà uno zero, probabilmente, almeno quando continueremo a far crescere il sistema Starlink”.

Starlink

Morgan Stanley stima che Starlink abbia ottenuto un utile operativo di 900 milioni di dollari nel 2024 su un fatturato di 9,3 miliardi di dollari. Ma qualsiasi liquidità derivante dalle operazioni è stata probabilmente annullata dalla spesa elevata per costruire la costellazione Starlink e sviluppare il gigantesco razzo Starship di SpaceX. Con una capacità di carico utile quattro volte superiore a quella del Falcon 9, Starship è il perno dei piani di SpaceX per aumentare drasticamente la copertura e le prestazioni della costellazione Starlink e realizzare la visione di Musk di raggiungere Marte. Per non parlare dell’aumento della valutazione di SpaceX.

“In ultima analisi, credo che Starship sarà l’elemento che ci porterà a diventare una delle aziende di maggior valore”, ha dichiarato Shotwell alla conferenza di Baron. “Non possiamo nemmeno immaginare cosa Starship farà per l’umanità e per la vita degli esseri umani, e credo che questa sarà la parte più preziosa di SpaceX”.

