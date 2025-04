I programmi di Intesa e Forbes per i giovani leader raccontati da Zambito e Formichella su Radio 1

Elisa Zambito Marsala, Responsabile di Education Ecosystem and Global Value Programs Intesa Sanpaolo, e Nicola Formichella, ceo di Forbes Italia, sono stati ospiti della trasmissione radiofonica “Igorà tutti in piazza” che va in onda su Radio 1 condotta da Igor Righetti. Ecco l’intervista andata in onda.

Igor Righetti: Dottoressa Zambito, comincio con lei. In un mondo sempre più complesso e interconnesso, che cosa non può mancare nella cassetta degli attrezzi di chi vorrà guidare il cambiamento? Quali competenze saranno davvero irrinunciabili per la leadership del futuro?

Elisa Zambito Marsala: Le competenze del futuro saranno sempre più rappresentate da una fusione tra competenze tecniche verticali con competenze relazionali e trasversali. Quindi l’esercizio dai primi anni di scuola delle soft skills è necessario in un mondo in continua trasformazione che richiede tanta adattabilità e flessibilità.

Righetti: Dottor Formichella, dal mondo universitario al cuore dell’impresa: il progetto Next Leaders di Forbes Italia è oggi la più grande community studentesca del Paese. Ma da dove nasce questa idea e con quale visione?

Nicola Formichella: Nasce dal fatto che abbiamo scoperto di essere molto seguiti da giovani universitari. Ci seguono sui nostri social, sul sito, leggono il magazine. Abbiamo pensato: perché non coinvolgerli? Così è nato Next Leaders.

Righetti: Dottoressa Zambito, il vostro programma Build Your Future ha coinvolto 10.000 studenti. L’ultima tappa è stata allo IED, Istituto Europeo di Design. Qual è stato il messaggio più forte?

Elisa Zambito Marsala: La tappa allo IED è stata fondamentale. Abbiamo voluto ispirare i futuri leader italiani nel mondo del design, settore in cui l’Italia ha un primato mondiale. I messaggi centrali: passione, creatività, costruzione di alleanze e spirito critico. Abbiamo anche lavorato con Bocconi e RCS, portando il focus sulla Blue Economy.

Righetti: Dottor Formichella, oggi Next Leaders coinvolge oltre 20 associazioni universitarie e più di 3.000 studenti. Che cosa lo rende così attrattivo?

Formichella: La concretezza. Aiutiamo gli studenti a organizzare incontri veri con grandi aziende, come Intesa o BMW Italia. Gli studenti si preparano, inviano CV, e incontrano le figure chiave. Non sono eventi in cui si ascolta passivamente: è dialogo vero con chi poi potrebbe assumerli.

Righetti: Dottoressa Zambito, le soft skills avranno un ruolo centrale. In quali contesti fanno davvero la differenza?

Elisa Zambito Marsala: In tutti i contesti. Empatia, comunicazione, gestione delle emozioni… Le soft skills diventano centrali ovunque. Il nostro osservatorio mostra che, in un mondo sempre più tecnologico, serve una visione umano-centrica. Serve personalità rotonde.

Righetti: Dottor Formichella, Next Leaders ha una rivista digitale divisa in tre sezioni: Academy Voice, Future of Work, Corporate Campus. Qual è la preferita dai ragazzi?

Formichella:Tutte. Sono loro ad averle scelte. Noi mettiamo il know-how di Forbes, ma i contenuti li decidono loro: è un progetto davvero partecipato.

Righetti: Dottoressa Zambito, come intercettate il fabbisogno di competenze in un mercato in rapida evoluzione?

Elisa Zambito Marsala: Lavoriamo su due filoni: l’analisi dei trend emergenti, come nuove economie e trasformazioni, e l’analisi dei fabbisogni reali delle aziende. Da lì sviluppiamo progetti concreti.

Righetti: Dottor Formichella, quali sono i temi più sentiti dai ragazzi?

Formichella: Crescita personale, contributo alla società, desiderio di essere protagonisti. Next Leaders rappresenta un’Italia diversa da quella della tiktoker che non parla italiano. È un’Italia che guarda all’Europa e costruisce il futuro.

Righetti: Dottoressa Zambito, come si costruisce una leadership responsabile e inclusiva?

Elisa Zambito Marsala:Rendendo i futuri leader consapevoli del contesto in cui vivono: demografia, occupabilità, mismatch. E poi lavorando sulle alleanze. Solo collaborando possiamo costruire ecosistemi virtuosi. Per esempio, con Forbes Italia e con la Luiss abbiamo sviluppato partnership fondamentali.

Righetti: Dottor Formichella, che tipo di giovani emergono da Next Leaders?

Formichella: Giovani che vogliono fare rete. In Italia “referenza” viene vista come raccomandazione, ma all’estero è normale. Noi aiutiamo questi ragazzi a creare connessioni concrete con le imprese.

Righetti: Dottoressa Zambito, come contaminano tra loro open innovation, smart working e formazione?

Elisa Zambito Marsala:L’open innovation mi ha insegnato creatività e costruzione di alleanze. Lo smart working ci ha insegnato a lavorare per obiettivi e in squadra. La formazione? Deve essere continua, proattiva, non imposta. Il leader del futuro deve sapere cosa cercare e andarselo a prendere.

Righetti: Dottor Formichella, le imprese come reagiscono?

Formichella: Benissimo. Ci chiedono continuamente di fare eventi con i ragazzi. Le aziende trovano terreno fertile: i giovani si autoselezionano, investono su sé stessi, si pagano il viaggio, dimostrano di crederci.

Righetti: : Dottoressa Zambito, qual è il ruolo di banche e imprese nel ridare fiducia ai giovani?

Elisa Zambito Marsala: Le banche, come Intesa Sanpaolo, hanno un ruolo sistemico. Non siamo solo finanziatori, ma partner di sistema. Con Build Your Future cerchiamo di ispirare i ragazzi e renderli consapevoli delle competenze richieste oggi.

Righetti: E in chiusura, dottor Formichella, in tre parole: chi è oggi un Next Leader?

Formichella: Determinazione, formazione, voglia di vincere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .