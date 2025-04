Build Your Future: il tour di Intesa Sanpaolo dedicato ai giovani fa tappa allo IED

“Build Your Future” è il progetto di Intesa Sanpaolo che coinvolge circa 10mila studenti in collaborazione con alcune delle principali scuole e università del Paese.

L’obiettivo è quello di ispirare le nuove generazioni sui grandi cambiamenti dell’economia e della società — dalla digitalizzazione all’intelligenza artificiale, dalla space economy alla blue economy — e aiutarle a sviluppare le competenze chiave per affrontare un futuro in continua evoluzione.

L’ultimo appuntamento si è tenuto presso lo IED di Milano, con un pomeriggio di talk, interviste e attività interattive dedicati ai trend del futuro, alle nuove economie e alle competenze del domani.

Ad aprire l’evento, i saluti istituzionali di Riccardo Balbo, Direttore Accademico del Gruppo IED, seguiti dagli interventi di Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo, che ha approfondito i trend globali e il valore delle nuove economie, per poi concentrarsi sulle competenze chiave per affrontare le sfide del futuro.

L’incontro ha visto alternarsi anche testimonianze come quella di Cinzia Bongino, graphic e UX designer, su sostenibilità e creatività, e l’intervento motivazionale dell’atleta paralimpico Daniele Cassioli, sul potere delle soft skills per superare i limiti e raggiungere il successo.

Spazio anche alla GenAI con Laura Poluzzi di Domus Academy, che ha raccontato come il design si sta evolvendo nell’era dell’intelligenza artificiale, e con Marco Cassino, fondatore di Volcano Design, che ha illustrato le competenze necessarie per governare questa nuova frontiera.

Nella seconda parte, i protagonisti del panel “Take the stage!” hanno raccontato come le nuove economie stanno aprendo opportunità concrete: Irene Ferri (Cultifutura) ha parlato di vertical farming e green transformation, Antonello Nakhleh ha raccontato la sua esperienza nel mondo cinofilo e della passione trasformata in lavoro, mentre Veronica Civiero (Value & Care) ha evidenziato il valore trasversale delle competenze digitali.

L’evento si è concluso con l’attività interattiva Mentimeter guidata da Elia Bombardelli, la premiazione della challenge online con Forbes Italia, rappresentata da Michele Belinghieri, direttore commerciale di Forbes Italia, e la presentazione del progetto “Siamo Jedi”, rivolto a chi vuole scoprire e potenziare il proprio talento.

A chiudere la giornata, ancora una volta, Elisa Zambito Marsala e Riccardo Balbo, con un messaggio chiaro: il futuro si costruisce oggi, partendo dalla consapevolezza e dalla voglia di mettersi in gioco.