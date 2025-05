Empatia, team e futuro: i temi dell’evento firmato Next Gen e Next Leaders powered by Forbes Italia

Lunedì 28 aprile, presso la sede Luiss di Viale Romania, si è tenuto l’evento “Leadership empatica: il talento del team che costruisce il successo di domani”, un incontro dedicato all’importanza dell’empatia come leva strategica nei contesti organizzativi e aziendali. L’iniziativa è stata organizzata da Next Gen con il supporto di Next Leaders powered by Forbes Italia.

A dialogare sul tema sono stati Matilde Giglio, co-founder di Even Healthcare, e Matteo Lo Duca, head of Global Finance Shared Service di Luxottica, in un confronto moderato dal giornalista e docente Luiss Mario Benedetto.

Una nuova visione di leadership

Gli interventi hanno offerto una nuova chiave interpretativa della figura manageriale, capace di integrare la complessità della gestione del team con valori come fiducia, umanità e generosità. La discussione si è sviluppata a partire dai percorsi personali dei due ospiti: da un lato, l’esperienza di Matteo Lo Duca, la sua crescita professionale e l’evoluzione di un approccio sempre più consapevole alle dinamiche aziendali.

Dall’altro, l’intraprendenza di Matilde Giglio, le sue iniziative imprenditoriali e l’arrivo a Even Healthcare, dopo un percorso segnato anche da fallimenti ed errori. Proprio questi momenti di difficoltà — errori, delusioni e svolte inaspettate — sono stati riletti come parte integrante di un processo di apprendimento continuo, necessario per costruire una leadership autentica e sostenibile.

Il valore dell’iniziativa e la forza del team

La via per il successo non può essere esente da incrinature: inciampi, errori e momenti di incertezza fanno parte del percorso. Ciò che non deve mancare, tuttavia, è lo spirito imprenditoriale, quell’iniziativa instancabile che spinge a creare, innovare e reinventarsi, diventando per i giovani un motore essenziale nel raggiungimento dei propri obiettivi, nonostante le difficoltà. Altrettanto centrale, però, è il ruolo del team: circondarsi di persone affidabili, che condividano valori, passione e visione, rappresenta un elemento imprescindibile per costruire qualcosa di duraturo.

Il confronto tra Matilde Giglio e Matteo Lo Duca ha mostrato con chiarezza che la prima risorsa necessaria per il successo è quella umana: è proprio attraverso il lavoro di squadra che un’idea può trasformarsi in impresa, che un’intuizione può diventare una storia concreta e significativa.

