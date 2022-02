Hotel di lusso: quali sono le aperture più attese in Italia nel 2022

La pandemia ha rallentanto molti degli opening previsti nel mondo dell’hôtellerie. Alcuni di questi, per fortuna, sono solo rimandati di un anno ma restano comunque molto attesi per la scelta di location, elementi di design e decorazioni di pregio. Vediamo quali saranno le prossime strutture di lusso che apriranno in Italia tra quest’anno e il 2023.

Un paradiso privato in riva al lago. Grazie alla sua posizione, Passalacqua domina dall’alto la sponda occidentale e offre alcune delle più affascinanti vedute sul Lago di Como. Si accede alla villa da un’entrata sotterranea nascosta e completata dalla dépendance Villa Bellini: il rifugio ideale per un soggiorno tra privacy e glamour.

La magia prosegue all’esterno dove gli ampi giardini, articolati in quattro terrazze che arrivano fino alla riva, offrono ai visitatori una vista romantica sul lago tra uliveti, frutteti e roseti che decorano le terrazze, e un ampio prato con siepi al naturale e un gazebo in pietra. C’è anche una serra del ‘700 ricca di specie esotiche e una terrazza con piscina all’aperto.

Opening: estate 2022

Un tributo all’universo Bulgari e a una delle città più belle al mondo, da sempre simbolo di arte e cultura. L’hotel sorgerà nel cuore del rione Campo Marzio, a pochi minuti dalla scalinata di Trinità dei Monti, da Via del Corso e dalla celebre boutique capitolina di Via dei Condotti. E occuperà uno splendido palazzo modernista degli anni ’30, affacciato su due dei tesori più emblematici della città: l’Ara Pacis e il Mausoleo di Augusto. A firmare il progetto, come per tutti gli altri hotel della maison, sarà lo studio di architettura italiano Antonio Citterio – Patricia Viel. La struttura ospiterà oltre 100 camere, per lo più suite, insieme a Il Ristorante – Niko Romito e Il Bulgari Bar.

Opening: 2023

Un rifugio mediterraneo, con un punto di vista privilegiato sull’isola di Capri: la celebre Piazza Umberto I. Durante la sua ristrutturazione, il numero totale delle camere è stato ridotto da 80 a 50 unità, di cui 18 saranno suite con balcone o terrazza privata.

La nuova progettazione delle camere e delle aree comuni sono state seguite dall’architetto Francesco Delogu di Delogu Architects, con sede a Roma. Mentre il ristorante, la piscina, la spa e il beach club porteranno la firma di Francis Sultana, maestro dell’interior design di alta gamma con base a Londra. Tappe obbligate saranno i giardini di Augusto, via Krupp, la Certosa e gli iconici Faraglioni.

Opening: Aprile 2022

Dopo l’ingresso del marchio a Singapore, New York e Londra, ora tocca alla città eterna. L’edificio si trova nel centro dell’antica Roma, a pochi isolati dalla Fontana di Trevi e dal Pantheon. Le importanti vie dello shopping di lusso di Via Condotti, Frattina e Borgognona sono raggiungibili a piedi. Con Via del Corso trasformata in zona semi pedonale, Six Senses Rome accoglierà gli ospiti in Piazza di San Marcello. Questa oasi tranquilla e colorata prende il nome dalla chiesa titolare del XVI secolo stratificata su fondamenta del IV secolo. Il palazzo includerà 95 camere e suite, una spa, un ristorante, una terrazza per eventi, un cortile con giardino all’aperto e una terrazza panoramica con una vista a 360° sulla città. Opening: 2022

Milano, Hotel Portrait

E’ Milano la destinazione scelta per il sesto albergo della compagnia fiorentina di proprietà della famiglia Ferragamo. Una piazza di oltre 2.800 metri quadrati nel Quadrilatero della moda milanese, e una nuova via pedonale che collega Corso Venezia a Via Sant’Andrea. L’hotel Portait sorgerà nello spazio dell’ex Seminario arcivescovile di Porta Venezia 11 che conterà anche boutique, ristoranti, bar, un giardino, una spa e una terrazza panoramica.

“Contribuiremo a rendere ancora più dinamica quest’area della città, arricchendone l’offerta e la vivibilità. Prevediamo anche un programma di eventi che si svolgeranno all’interno della piazza e saranno rivolti a tutti i milanesi”, dice Valeriano Antonioli, ceo del gruppo Lungarno Collection, che con Milano arriverà a quota 3 hotel dopo Roma e Firenze.

Opening: Giugno 2022

Nobu Hotel and Restaurant Roma nasce dalla collaborazione tra Carlo Acampora, presidente e ceo di Grand Hotel Via Veneto, e Nobu Hospitality, che ne guiderà la trasformazione. Situato nel cuore di Roma sull’esclusiva Via Veneto e a pochi passi dallo splendido parco di Villa Borghese, Piazza Barberini, Fontana di Trevi e Piazza di Spagna, Nobu Hotel Roma ospiterà 122 camere e suite, tra cui una Nobu Suite di 500 mq, una terrazza, spazi per riunioni interni ed esterni, una spa, un centro fitness all’avanguardia e un ristorante, che adotterà un approccio eco-friendly.

Opening: Estate 2022

Val di Fassa, Olympic SPA Hotel

L’Olympic SPA Hotel, nel cuore della Val di Fassa in Trentino, è pronto per l’apertura delle sue nuove Natural Suite attese a marzo. La struttura si è rinnovata secondo un modello sostenibile, che punta a valorizzare la proprietà e a integrarla con il paesaggio. Dalle nuove suite immerse nel prato, con terrazze e patii interni, alla sauna in cima agli alberi, da raggiungere attraverso un percorso aereo. Le 10 Natural Suite sono dedicate al benessere, al desiderio di staccare la spina e all’idea di vivere la filosofia green. L’Olympic SPA Hotel avrà anche il Natural Spa Chalet: una suite a due livelli, che include sauna, doccia emozionale e area wellness, che si affacciano al di sopra del bosco. Tra le novità del progetto di restyling, la nuova sauna sugli alberi: una costruzione sopraelevata, interamente in legno, con accesso esterno attraverso una passerella sopraelevata dall’hotel, per garantire un contatto immediato con la natura. Opening: Marzo 2022

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti