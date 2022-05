Quei 3 miliardi di dollari che mancano ancora a Elon Musk per comprare Twitter

Error: The resource attribute is invalid.

Quando Elon Musk ha rivelato che il pacchetto di finanziamento per l’acquisto da 44 miliardi di dollari su Twitter avrebbe incluso un impegno di 21 miliardi di dollari in azioni oltre agli impegni di debito dei suoi banchieri, molti si sono chiesti come il ceo di Tesla e SpaceX, a corto di liquidità, avrebbe trovato quei contanti.

Musk e la ricerca dei contanti per comprare Twitter

Ma secondo il New York Post la persona più ricca del mondo, con un patrimonio stimato di 265 miliardi di dollari, è vicina ad assicurarsi 10 miliardi di dollari in impegni azionari da parte di altri investitori. Dopo aver venduto oltre 8 miliardi di dollari di azioni Tesla la scorsa settimana (al lordo delle imposte), Musk, secondo Forbes, ha ora circa 18 miliardi di dollari in contanti. Ciò significa che potrebbe essere a corto di 3 miliardi di dollari dalla realizzazione dei suoi sogni su Twitter.

Dopo aver rivelato le sue vendite di azioni Tesla alla fine della scorsa settimana, Musk ha twittato: “Non sono previste ulteriori vendite di TSLA dopo oggi”. Ciò ha fornito un po’ di sollievo agli azionisti di Tesla che avevano venduto azioni nelle ultime settimane, forse temendo che le vendite di azioni da parte di Musk per finanziare l’acquisizione di Twitter avrebbero abbassato il prezzo delle azioni di Tesla. Se Musk è in grado di assicurarsi $ 10 miliardi di contanti da altri investitori, sarà in una posizione migliore per mantenere la sua promessa.

Nessuna ulteriore vendita delle azioni Tesla

L’analista di Wedbush Dan Ives ha definito gli sforzi di Musk per trovare altri investitori “una mossa intelligente che sarà ben accolta da Wall Street”. Le azioni Tesla hanno chiuso mercoledì in rialzo di quasi il 4,8% a $ 952,62 per azione. Il titolo ha raggiunto un massimo nel novembre 2021 di $ 1.229,91 per azione.

Senza contanti da altri investitori, Musk avrebbe dovuto vendere più azioni. Ha già accettato di impegnare $ 62,5 miliardi di azioni Tesla per garantire un prestito di margine di $ 12,5 miliardi dai suoi banker. E non ha molte altre azioni da impegnare: prima delle vendite di azioni della scorsa settimana, l’accordo su Twitter gli avrebbe già richiesto di impegnare quasi il 90% delle sue azioni Tesla.

Secondo il New York Post, l’impegno di $ 10 miliardi di azioni proverrebbe “principalmente [da] società di venture capital che hanno sostenuto le sue altre società, inclusa Space X”, nonché da family office di cui non si sa il nome. I rappresentanti di alcuni dei precedenti investitori di Musk, tra cui Sequoia Capital, D1 Capital Partners e Valor Equity Partners, non hanno risposto alla richiesta di commento di Forbes.

La riluttanza del team di investitori di Thoma Bravo

E nemmeno un rappresentante della società di private equity Thoma Bravo. Secondo il Post, il miliardario fondatore e socio amministratore dell’azienda Orlando Bravo avrebbe parlato per ore con Musk e avrebbe spinto per partecipare all’accordo, anche se i suoi partner erano riluttanti a collaborare con l’imprevedibile capo di Tesla e SpaceX.

Il professore di diritto della Columbia University John C. Coffee, esperto di corporate governance, ha spiegato il probabile pensiero dei partner di Thoma Bravo che erano riluttanti a sostenere la persona più ricca del mondo in questo accordo. “Dieci miliardi sono una grossa fetta e non abbastanza per dare loro il veto su Musk”, dice. Ha osservato anche che Musk ha ripetutamente parlato di tagliare la pubblicità (la principale fonte di entrate di Twitter), dicendo anche che non è interessato a creare un’azienda redditizia.

I soci non hanno intrinsecamente il potere di controllare gli azionisti per plasmare la direzione di una società. Ma dato lo stile di leadership prepotente di Musk, Coffee afferma che “è più difficile essere un socio con potere limitato che essere un partner di Elon Musk”.

Musk non ha risposto alla richiesta di commento di Forbes.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti