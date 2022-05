Forbes incontra Changpeng Zao, il fondatore dell’exchange di criptovalue Binance

Changpeng Zhao, ceo di Binance, sta visitando Roma per la prima volta e ha voluto incontrare la comunità cripto italiana in un grande evento a Palazzo Brancaccio martedì 10 maggio. CZ, così è chiamato Changpeng Zhao dalle iniziali del nome, ha voluto che fosse Forbes a intervistarlo davanti a cinquecento ospiti in presenza, con oltre duemila rimasti in lista di attesa, e migliaia collegati in streaming da tutto il mondo.

La storia di CZ è molto affascinante, è iniziata nel 2014 quando l’imprenditore cino-canadese ha venduto la propria casa e ha fatto all-in in Bitcoin. Poco dopo ha dato vita a Binance, che in pochi mesi è diventato l’Exchange di cripto valute più grande del mondo.

L’intervista del cripto imprenditore con Federico Morgantini, giornalista di tecnologia di Forbes e conduttore della trasmissione TV Forbes Digital Revolution, è durata circa un’ora ed è stata quasi interamente dedicata al futuro delle criptovalute. Fondamentale il nodo della regolamentazione degli Exchange, Binance ha ottenuto il primo riconoscimento in Francia dove esiste già un quadro regolatorio.

Changpeng Zhao ha ammesso con trasparenza che il suo viaggio in Italia è anche per facilitare lo stesso processo nel nostro paese. È stato anche discusso ampiamente quello che potrà esse lo sviluppo della finanza decentralizzata, cioè basata su blockchain e quindi senza intermediari, e come questa possa cambiare anche gli equilibri politici, togliendo alle banche centrali la leva della gestione della moneta. Si è perfino discusso del ruolo delle cripto valute nel conflitto tra Russia e Ucraina. Per chi è interessato, sarà possibile leggere un report completo sull’intervista nel numero cartaceo di Forbes Magazine di giugno.

Dopo le domande, anche dal pubblico, la serata si è trasformata in un bagno di folla per CZ, acclamato come una vera rockstar, che si è prestato a strette di mano e foto con i fan.

