Consumi in crescita, prezzi in ripresa: Grana Padano guarda al futuro tra export e nuovi investimenti

Consumi in crescita, prezzi in decisa ripresa e produzione in linea con gli obiettivi di crescita: sono i tre obiettivi raggiunti nel 2021 dal Consorzio Tutela Grana Padano e che hanno positivamente influito anche sui risultati dei primi mesi del 2022. A confermarlo la relazione presentata dal Consiglio d’Amministrazione all’Assemblea Generale riunita al Centro Fiere di Montichiari (BS), che l’ha approvato con il 98% di consensi.

“Con il piano produttivo varato a novembre ci siamo prefissati di legare la produzione all’aumento dei consumi, che devono anticipare e giustificare il suo andamento per evitare ripercussioni negative sui prezzi”, ha spiegato Renato Zaghini, presidente del Consorzio. “Lo abbiamo deciso vedendo l’andamento dei consumi globali nel 2021 e i numeri di fine anno ci hanno dato ragione, perché si è registrato un +2,8%, segno di stabilità e per certi versi inatteso dopo la loro vistosa crescita nel 2020. Ed anche i primi quattro mesi del 2022 confermano la tendenza, che così ha portato il mercato del Grana Padano DOP ad un andamento assai positivo. Dobbiamo tuttavia mantenere la guardia alta, per il caro energia, con il quale le aziende consorziate devono ogni giorno fare i conti”.

Grana Padano, risultati del 2021 e gli obiettivi del 2022: export in crescita e nuovi investimenti

Il Presidente Zaghini ed il Direttore Generale Berni hanno quindi letto all’assemblea la relazione sui risultati ottenuti nel 2021 dal Piano Produttivo e sulle attività del Consorzio, approvata dall’assemblea, con alcuni provvedimenti per il 2022 per meglio allinearlo con gli obiettivi.

Dati decisamente positivi sono poi arrivati dall’export, cresciuto del 7,07%, grazie alla congiuntura internazionale e alle nuove strategie ispirate e accompagnate da Kpmg, il prestigioso partner strategico che il consorzio ha coinvolto circa un anno e mezzo fa. “Questa collaborazione ci ha portato a rivisitare gli investimenti promo in pubblicitari e a rivedere la struttura marketing interna”, ha sottolineato Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio. “Scelte che stanno favorendo l’incoraggiante momento per l’intera nostra filiera e che vedono per il 2022 investimenti per 36 milioni di euro”.

Gli altri temi dell’assemblea: sintonia tra imprenditori e comunicazione con i consumatori

A condividere le preoccupazioni e gli obiettivi contenuti nella relazione i rappresentanti di associazioni e istituzioni.

Per Paolo Zanetti, presidente di Assolatte, “grazie ad una grande sintonia di tutti gli imprenditori, il settore non ha ridotto l’offerta di latte, a differenza di altri paesi”, come ha ribadito Giovanni Guarneri, presidente del settore lattiero caseario di Confcooperative FedagriPesca Lombardia, sottolineando la carenza di latte a livello europeo. Invece Matteo Lasagna, vice presidente nazionale di Confagricoltura, non ha nascosto le preoccupazioni per l’ipotizzata norma europea sulle Indicazioni Geografica, alimentata a suo dire da spinte ideologiche.

Cristiano Fini, da pochi giorni nuovo Presidente Nazionale CIA e al suo primo impegno ufficiale in tale veste, ha elogiato la capacità di programmazione del Consorzio, fondamentale in un’ottica di crescita. “Ci vuole però tanta prudenza per i rincari di materie prime e costi energetici”, ha detto Fini, “frutto di una speculazione che impatta molto sui redditi e il futuro delle aziende. Paolo Carra, presidente di Coldiretti Lombardia, ha sottolineato l’importanza degli investimenti pubblicitari, in particolare perché valorizzano la comunicazione con i consumatori sul tema della tutela del territorio”.

L’assessore Fabio Rolfi: “Il mondo agricolo necessita di investimenti in innovazione”

“Il Grana Padano si conferma portabandiera della Lombardia e dell’Italia nel mondo”, ha detto in chiusura l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Fabio Rolfi. “Non solo per i numeri economici, ma per i valori che sa trasmettere, per la valorizzazione del lavoro degli agricoltori e di tutta la filiera, per la sostenibilità ambientale dei cicli produttivi e per la riconosciuta sicurezza alimentare che sa garantire. Dobbiamo fare sistema per difendere un modello produttivo che è sotto attacco da una certa visione ideologica europea che vorrebbe equiparare le emissioni degli allevamenti a quelle industriali e che vorrebbe relegare le indicazioni geografiche a questione burocratica e non agricola. Una proposta di riforma che preoccupa e che deve essere rivista. Serve poi una accelerazione sul Pnrr. Ci sono le risorse ma dal ministero non sono ancora stati pubblicati i bandi. Il mondo agricolo ha bisogno di investimenti in innovazione”.

I consorziati hanno poi discusso del Disciplinare di produzione, confrontandosi in particolare sulle iniziative legate alla sostenibilità ambientale, alla salubrità di prodotto e di processo e al benessere animale. Temi che hanno visto il Grana Padano primissimo protagonista italiano in materia, come conferma il progetto Lfe Ttgg, realizzato con il Politecnico di Milano, la Cattolica di Piacenza, Qualivita e il formaggio francese Comtè, che portano alla certificazione Made Green in Italy del Ministero della Transizione ecologica.

“L’Assemblea ha dunque giudicato il recente passato e se lo “coccola”, come ha riferito in conclusione il presidente del Consorzio di Tutela. Al tempo stesso ha scelto di guardare con energia al futuro, mettendo a disposizione esperienza, risorse, intuizioni e tanta voglia di modernità, sempre nell’orgoglioso rispetto delle tradizioni

