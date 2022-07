La piattaforma di servizi di psicologia online Unobravo raccoglie 17 milioni di euro

Unobravo, servizio di psicologia online e società benefit, ha completato un round di investimento pari a 17 milioni di euro, guidato da Insight Partners, società di venture capital e private equity con sede a New York. Unobravo rappresenta il primo investimento in Italia del fondo, che ha contribuito alla crescita di realtà come Twitter, Delivery Hero, Shopify, Trivago, Qonto e tanti altri.

I capitali raccolti consentiranno a Unobravo di accelerare ulteriormente il suo processo di crescita, attraverso il potenziamento del team e dell’équipe clinica, con l’obiettivo di raggiungere quota 3mila psicologi e psicoterapeuti entro l’anno prossimo, garantendo loro piani di formazione continua. Sono inoltre previsti investimenti nella tecnologia, per rendere l’esperienza dei pazienti ancora più ricca grazie all’aggiunta di nuovi servizi. Infine, un’attenzione particolare sarà dedicata all’internazionalizzazione, consolidando la presenza in Spagna attraverso il brand Buencoco, e all’avvio di nuove partnership con il settore privato.

Il round di finanziamento ha visto la partecipazione di angels investor strategici tra cui Thomas Plantenga, ceo e founder di Vinted, Olivier Bonnet, cto di BlablaCar e Anne de Kerckhove, ceo di Freespee.

Ricapitolando: Unobravo, il servizio leader della psicologia online

Unobravo nasce nel 2019 con una visione molto chiara: rendere più accessibili il sostegno psicologico e la psicoterapia grazie alla tecnologia.

L’azienda, che oggi dà lavoro a circa 2100 persone, di cui il 93% donne, è passata in appena un biennio da poche decine di pazienti a supportarne oltre 40mila. Oggi conta una équipe di 2mila psicologi per 500 mila sedute erogate in totale, e un core team di oltre 105 persone.

“Sono molto felice di scrivere questo nuovo capitolo della storia di Unobravo. Continueremo a lavorare per il benessere mentale e per la normalizzazione dell’accesso alla terapia, rendendola ancor più inclusiva e democratica. Oggi, come principale operatore del settore, crediamo che sia una nostra chiara responsabilità rafforzare l’impatto sociale della nostra attività, forti e orgogliosi della fiducia che Insight Partners ci ha accordato”, ha commentato Danila De Stefano, ceo e founder di Unobravo, selezionata da Forbes Italia tra i 100 Under 30 nella categoria Healthcare.

Chi è Insight Partners

Parole di entusiasmo anche da Insight Partners. “Il futuro del benessere psicologico richiede un nuovo modello di care delivery che sia accessibile, empatico, conveniente, tecnologicamente all’avanguardia. Ciò è tanto vero in Italia quanto lo è in Spagna. Siamo orgogliosi di supportare questo team”, ha commentato il managing director Scott Barclay.

Abbiamo valutato sistematicamente le diverse realtà che offrono servizi di mental health in forma digitale in Europa e nel mondo. Ciò che abbiamo riscontrato in Unobravo è semplicemente senza precedenti. Siamo sicuri che con il nostro supporto, e quello degli altri soci, diventerà un punto di riferimento, in Italia e in Europa, per la psicologia a 360°”, ha aggiunto Alessandro Luciano, investor di Insight Partners, e da oggi board member di Unobravo.

Insight Partners è un fondo di investimento attivo su scala globale nel settore software e partner di startup e ScaleUp che, presenti nel settore tecnologico, software e digitale, si distinguono per l’elevato tasso di crescita e per l’essere game changer nel proprio campo di applicazione. Con asset di circa 90 miliardi di dollari e investimenti in oltre 600 aziende distribuite nel panorama internazionale, il fondo ha accompagnato più di 55 attori presenti nel suo portfolio alla quotazione dei propri titoli sul mercato azionario.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.