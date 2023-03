Microsoft, Meta e Alphabet. Quali sono i 20 titoli su cui investire dopo il boom dell’IA

Aspetti principali

Microsoft , in parte proprietaria della società a capo di ChatGpt, OpenAi , è senza dubbio in cima alle scelte delineate nella nota della BoA inviata ai clienti, in quanto la banca ha lodato il “recente successo del gigante tecnologico con le offerte basate sull’intelligenza artificiale” e i vantaggi che la tecnologia comporta per il suo motore di ricerca Bing; gli analisti hanno fissato un obiettivo di prezzo di 300 dollari per il titolo della società, indicando un 20% di rialzo.

, in parte proprietaria della società a capo di ChatGpt, , è senza dubbio in cima alle scelte delineate nella nota della BoA inviata ai clienti, in quanto la banca ha lodato il “recente successo del gigante tecnologico con le offerte basate sull’intelligenza artificiale” e i vantaggi che la tecnologia comporta per il suo motore di ricerca Bing; gli analisti hanno fissato per il titolo della società, indicando un 20% di rialzo. Gli strateghi, guidati da Eric Lopez , consigliano anche di acquistare Alphabet , società madre di Google; Meta , società madre di Facebook, e la cinese Baidu , i concorrenti più diretti di Microsoft e OpenAi nel settore della tecnologia generativa, dopo che ciascuno di essi ha annunciato nelle ultime settimane l’espansione delle rispettive unità.

, consigliano anche di acquistare , società madre di Google; , società madre di Facebook, e la cinese , i concorrenti più diretti di Microsoft e OpenAi nel settore della tecnologia generativa, dopo che ciascuno di essi ha annunciato nelle ultime settimane l’espansione delle rispettive unità. Gli analisti hanno identificato i giganti tecnologici americani Adobe , Arista Networks , Nvidia, Palantir e Shutterstock come aziende che forniscono tecnologia essenziale per l’intelligenza artificiale o che già la utilizzano in diversi casi.

, , e come aziende che forniscono tecnologia essenziale per l’intelligenza artificiale o che già la utilizzano in diversi casi. Nonostante sia rimasta in disparte mentre i suoi grandi rivali tecnologici si scontrano sull’intelligenza artificiale, secondo l’analista Wamsi Mohan di Bank of America, Apple, la più grande azienda al mondo per capitalizzazione di mercato, potrebbe ricevere miliardi di dollari in più in diritti di licenza annuali per i motori di ricerca se aprisse la gara tra Google e Microsoft per il motore di ricerca predefinito sui dispositivi Apple.

di Bank of America, Apple, la più grande azienda al mondo per capitalizzazione di mercato, potrebbe ricevere miliardi di dollari in più in diritti di licenza annuali per i motori di ricerca se aprisse la gara tra Google e Microsoft per il motore di ricerca predefinito sui dispositivi Apple. Secondo Bank of America, anche le aziende tecnologiche asiatiche Advantest, AiChip, Appier Group, Hoya, Nice, Qi An Xin, Taiwan Semiconductor sono in acquisto, così come il gigante tedesco del software Sap, il produttore olandese di chip Asml e il colosso britannico dell’analisi Relx.

La frase chiave

Mentre diverse aziende si stanno affrettando a capitalizzare il momento virale di, gli strateghi dihanno individuato e consigliato ai clienti venti titoli per beneficiare dell’intenso entusiasmo che circonda l’Intelligenza artificiale.

“L’Ia è la nuova elettricità”, hanno scritto gli strateghi di Bank of America in una nota. “Siamo in un momento decisivo, come Internet negli anni ’90, in cui l’Intelligenza artificiale si sta muovendo verso l’adozione di massa”, ha scritto Israel, aggiungendo che la tecnologia generativa come ChatGpt è stato per l’Ia come un “momento iPhone”.

Sullo sfondo

ChatGpt è stata lanciata lo scorso novembre suscitando un grande clamore, suscitando un’attenzione particolare verso il modo in cui la tecnologia finanziata da Microsoft avrebbe potuto intaccare la posizione dominante di Google nel campo dei motori ricerca. L’esplosione della tecnologia Ai ha provocato una rapida “corsa alle armi” nella Silicon Valley e non solo: il mese scorso Google ha annunciato la sua risposta a ChatGpt e diverse aziende cinesi hanno dichiarato di voler lanciare prodotti simili.

Le critiche

ChatGpt ha un detrattore molto importante in Elon Musk, la persona più ricca degli Stati Uniti e cofondatore di OpenAi. Come ha riferito The Information, Musk sta lavorando a una chat concorrente più in linea con il suo programma di “assoluta libertà di parola”.

LEGGI ANCHE:

Il ceo di OpenAI Sam Altman parla a Forbes di ChatGPT e di come l’Ia può “sconfiggere il capitalismo”

Google, Alibaba e le altre: quali aziende stanno lavorando a un rivale di ChatGPT

Ecco perché ChatGPT non sarà una minaccia per i lavori creativi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.