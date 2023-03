Pasqua 2023: le colombe e le uova di cioccolato d’eccellenza da provare secondo Forbes Italia

Numerosi piatti della tradizione italiana sono oggi legati a usi e costumi popolari. Ma si narra che alcuni dei più celebri simboli della gastronomia attuale siano in realtà nati da leggende e doveri di stampo aristocratico. Dalla pizza onoraria per la regina d’Italia Margherita di Savoia sino alla colomba pasquale offerta in simbolo di resa da San Colombano per la regina Teodolinda, a Pavia, sotto il regno dei Longobardi. Un ricco catalogo, quello della candidato anche di recente, su proposta del ministro dell’Agricoltura e sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, e di quello della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a

Nell’immaginario collettivo dell’epoca la farina, così come il cioccolato e tanti altri ingredienti del territorio, rappresentavano un’opportunità di riscatto e benevolenza nei confronti di re, regine e personaggi nobili. Da queste premesse storiche arriviamo, quindi, alla scoperta di alcune delle colombe e uova di cioccolato d’eccellenza intrise di firm importanti e lavorazioni che puntano alla massima valorizzazione del prodotto da provare secondo Forbes Italia.

Pasqua 2023 si tinge di fiori, arte e innovazione

1. Giano Zaccardi – pasticceria contemporanea

In casa Zaccardi la Pasqua si tinge di sfumature in pieno stile Jackson Pollock. Dalla colomba, proposte in tre versioni (classica, lampone e gianduia, cioccolato fondente) si passa alle uova di cioccolato, anche queste proposte in tre versioni (fondente, al latte e cioccolato bianco), realizzate con decorazioni artistiche che evidenziano l’esigenza di portare in tavola un prodotto al di fuori delle convenzioni commerciali e che esprima pura energia.

2. Marchesi 1824 e il sapiente uso del lievito madre

L’esperienza pasquale 2023 secondo Marchesi 1824 è un tripudio di tinte dai colori primaverili e lievito madre. Da una collezione di uova di Pasqua con elementi naturali dipinti o con fini decori in alto-rilievo in ghiaccia reale e pasta di zucchero, eseguiti a mano su una base di finissimo cioccolato fondente, al latte e bianco, alla colomba realizzata con una ricetta che rispetta l’antica tradizione, unendo a una sapiente lavorazione la lenta lievitazione con lievito madre e una selezione di materie prime di eccellenza.

3. Il lato artistico di Dolcemascolo

La creatività del laboratorio Dolcemascolo per questo 2023 passa dalla volontà di dar vita a un prodotto dall’aspetto giocoso e innovativo. Ad accompagnare la pluripremiata colomba artigianale di Matteo Dolcemascolo quest’anno arrivano anche gli ovetti in puro cioccolato, realizzate con la tecnica della marmorizzazione del cioccolato che permette di colorare le uova con strati di colore alimentare, partendo dai colori primari fino a creare nuance variegate.

4. La colomba alle albicocche arrosto di Daniel Canzian

Se pensiamo all’alta cucina, è obbligatorio intraprendere un viaggio nel cuore di Brera, dritti al fulcro degli appassionati. Parliamo del lavoro dello chef Daniel Canzian, che quest’anno si traduce in una colomba dalle note equilibrate, dal profumo fresco e da una consistenza soffice. Torna, infatti, la colomba alle albicocche arrosto. Un classico della tradizione gastronomica pasquale realizzato con una ricetta unica, ideata dallo chef Canzian nel 2021 e nata dalla collaborazione con Albertengo, azienda leader nella produzione di grandi lievitati.

5. Sia un uovo che un lievitato, la creazione di Domori

La primavera incarna il valore della rinascita. E quale migliore occasione per ricevere in dono un uovo che la rappresenti. In collaborazione con il pastry chef Andrea Tortora, nasce l’Uovo di Tortora. Una giocosa unione tra la forma dell’uovo di cioccolato e i lievitati della tradizione, proposto in un’elegante scatola di latta riutilizzabile nei colori Domori. L’Uovo di Tortora è un croccante guscio glassato, ricco di cacao e nocciole e impreziosito da nocciole del Piemonte spaccate, che racchiude un impasto leggero in cui il protagonista è il cioccolato, declinato in tutte le sue forme.

6. Il valore della tradizione secondo Follador

La colomba firmata Antonio Follador, membro dell’Accademia dei maestri del lievito madre e del panettone italiano, è espressione di un lavoro minuzioso che unisce sapientemente i segreti della tradizione caratterizzata da un gusto equilibrato e tecniche innovative. Follador per il 2023 propone la colomba in tre versioni (la tradizionale profumata all’arancia e pregiata vaniglia bourbon, frutti di bosco, e cioccolato e albicocca) e due tipologie di uova pasquali (con glassa di cioccolato e mandorle, e farcito con albicocche tonde di Costigliole e con pregiato cioccolato al latte, e pistacchio e amarene).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.