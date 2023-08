C’è un nuovo miliardario delle auto elettriche: è un dirigente della cinese Li Auto

L’aumento del prezzo delle azioni di, un produttore cinese di auto elettriche in rapida ascesa, ha generato il secondo miliardario degli otto anni di storia dell’azienda.

Le azioni in mano a Fan Zheng, un dirigente della società, hanno raggiunto un valore di circa 1,9 miliardi di dollari. Il titolo, scambiato al Nasdaq, ha più che raddoppiato il suo valore rispetto ai 21,35 dollari del 15 marzo, il punto più basso toccato quest’anno. Venerdì ha chiuso a 45,84 dollari, in lieve flessione rispetto ai 46,54 di giovedì, il valore più alto mai raggiunto.

Il primo miliardario

L’amministratore delegato dell’azienda, Li Xiang, alla fine della scorsa settimana aveva un patrimonio di 8,2 miliardi di dollari, stando alla classifica in tempo reale dei miliardari di Forbes.

Negli ultimi anni Li Auto si è affermata come uno dei produttori di auto elettriche più popolari in Cina. Venerdì la sua capitalizzazione di mercato era di 48 miliardi di dollari, vicina a quelle di Ford (51 miliardi) e Gm (50 miliardi). L’azienda è al 1691esimo posto nella classifica Global 2000 di Forbes delle più grandi società quotate al mondo.

Il boom di Li Auto

Secondo dati recenti, l’azienda ha consegnato 34.134 vetture nel luglio 2023, con un incremento del 227,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Fan è stato cofondatore e vicepresidente di Autohome, un sito di informazione sulle auto, dal giugno 1999 all’ottobre 2016. Si è laureato in informatica alla Hebei University of Science and Technology.

